“Miskastes maiss?” Sēru lentes vietā pie Olaines veikala “Maxima” piesiets kaut kas stipri dīvains 0
Vērīgs aculiecinieks sociālajos tīklos dalījies ar skatu, ko fiksējis Olainē. Pie veikala “Maxima” sēru noformējumā izkārtais Latvijas valsts karogs ticis papildināts ar neatbilstošu lenti, kas izskatās diezgan atbaidoši. Iedzīvotāji šādu rīcību nodēvējuši par zaimošanu un necieņu pret valsts simboliku.
Ar fiksētajiem attēliem vietnē “Threads” dalījies Kristaps, komentējot: “”Maximai” diemžēl neizdodas savos krājumos atrast atbilstošu lentīti. Nu vismaz Olainē.”
“Vispār šis ir sodāmi. Varbūt varat paskaidrot un izdalīt saviem veikaliem atbilstošas lentes?” raksta kāda komentētāja.
Cits komentētājs ir vēl skarbāki, norādot uz juridisko atbildību: “Tā ir valsts simbola apgānīšana.” “Tā jau ir zaimošana,” vēl kāds spriež.
Tikmēr kāda komentētāja uzmanību piesaistījusi materiāla dīvainā izcelsme: “Tas miskastes maiss piesiets?”
Uz publisko kritiku sociālajos tīklos reaģējuši uzņēmuma pārstāvji, paužot nožēlu par notikušo un solot pievērst pastiprinātu uzmanību Latvijas valsts karoga izmantošanas principiem.
“Labdien! Paldies, ka vērsāt uzmanību! Patiesi žēl, ka radusies šāda situācija, jo arī mums ir svarīgi cienīt Latvijas tradīcijas un pienācīgi godināt atceres dienas, tādēļ pievērsīsim papildu uzmanību tam, lai tiktu korekti ievēroti Latvijas valsts karoga izmantošanas principi,” teikts uzņēmuma skaidrojumā.
Ieraksta autors precizējis, ka runa ir par veikalu Olainē, kas atrodas Zemgales un Veselības ielas krustojumā.
Latvijas valsts karoga likumā teikts: “Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 25.martā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā un decembra pirmajā svētdienā. Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst karoga platumam.”