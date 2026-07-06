Kadirovs ievelk asti starp kājām un pamatīgi nodod krievus 0
Pēc neveiksmīgā Krievijas uzbrukuma Kijivai Čečenijas vadītājs Ramzans Kadirovs esot mēģinājis atgriezt savas vienības Čečenijā, vēsta neatkarīgais Krievijas izdevums “Novaja gazeta. Jevropa”.
Saskaņā ar izmeklēšanu čečenu vienības jau pirms pilna mēroga iebrukuma zinājušas par plānu ātri ieņemt Kijivu. Viens no galvenajiem uzdevumiem bijis Hostomeļas lidostas sagrābšana, pēc kā Krievijas spēkiem bija jāieiet Ukrainas galvaspilsētā.
Taču Ukrainas bruņotie spēki šo plānu izjauca, bet “kadiroviešu” kolonnas pie Hostomeļas nonāca apšaudē. Pēc avotu teiktā, vienību vidū sākusies panika, un vēlāk komandieri viens otru apsūdzējuši bēgšanā no kaujas lauka.
Pēc neveiksmes čečenu vienības saņēmušas jaunu pavēli doties uz Mariupoles šturmu. Tieši tas, kā norāda izdevums, izraisījis konfliktu starp Kadirovu un Krievijas spēka struktūru vadību. Kadirovs esot devis rīkojumu atgriezt vienības Čečenijā, taču Krievijas Nacionālās gvardes vadītājs Viktors Zolotovs pieprasījis kolonnas pagriezt atpakaļ, draudot ar apsūdzībām dezertēšanā.
Neraugoties uz konfliktu, čečenu vienības karā tomēr turpināja piedalīties. Tikmēr Kadirova sociālajos tīklos sāka regulāri parādīties ieraksti par it kā veiksmīgu “kadiroviešu” dalību kaujās un jaunu vienību gatavošanos doties uz Ukrainu.
Izmeklēšanā īpaši izcelts arī 2022. gada martā publicētais video, kurā Kadirovs it kā atrodas tikai dažus kilometrus no Kijivas. “Novaja gazeta. Jevropa” apgalvo, ka video bijis inscenēts un filmēts nevis Ukrainā, bet Čečenijā – SOBR pagraba telpās.