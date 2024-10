Ekrānuzņēmumi no video

Ceļotājiem “Airbnb” platformā ir parādījusies iespēja nakšņošanai izīrēt lidmašīnu. Tas gan nav lēts prieks, raksta izdevums The Mirror.

Klasiskie apartamenti vai viesnīcas numuri daudziem šķiet visai garlaicīgi, tādēļ pieredzējuši ceļotāji vai jaunu sajūtu meklētāji izvēlas unikālas naktsmītnes dažādās platformās. Viens no variantiem, kas ir iekarojis daudzu sirdis, ir māja-lidmašīna.

Neparasto apartamentu īpašnieks Džons stāsta, ka ceļotājiem tagad ir iespēja nokļūt 1956. gadā un pavadīt dažas naktis lidmašīnā, kura 50 gadus piegādājusi dažādas kravas un degvielu uz nomaļiem Aļaskas ciemiem.

Šī lidmašīna atrodas privātā lidlauka teritorijā Vasillā.

Tās iekšpusē ir plaša ēdamistaba, virtuve, mājīga viesistaba, vairākas guļamistabas, vannas istaba un pat izeja uz pilota kabīni.

Pārsteigumi ar to vien nebeidzas — uz lidmašīnas spārna ir izveidota terase, no kuras paveras satriecošs skats, kas ir ideāla vieta grila vakaru rīkošanai.

“Iedvesma šādas mājas būvniecībai radās, atskārstot, ka tradicionālas mājas celtniecībai ir ārkārtīgi dārgi materiāli. Taču, ja jums ir lidmašīna, puse mājas jau ir uzbūvēta,” viņš skaidro.

Remonta laikā īpašnieks nolēma, ka lidmašīnas iekšienē jāvalda mājīgai atmosfērai, lai tur būtu ērti uzturēties. Katrs stūrītis, izņemot pilota kabīni, pārveidots ērtai dzīvošanai.

Māja tiek izīrēta ceļotājiem, taču naktsmītnes cena ir samērā augsta. Viena nakts lidmašīnā maksā no 300 līdz 700 dolāriem (no 270 līdz 630 eiro), un cena mainās atkarībā no sezonas.