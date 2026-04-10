Nepietiek ar degvielas cenām, tagad vēl šis? Šoferi ir vīlušies, ka atkal jāpaliek bešā 53
Nepietiek ar to, ka degvielas cenas aug ātrāk kā sēnes pēc lietus, tagad tur parādījusies vēl viena problēma – “Circle K” hotdogi vairs neesot garšīgi, soctīklos izsakās kāda autovadītāja, izvēršot plašāku diskusiju par šo tēmu.
Sen zināms fakts, ka uzkodas un uz vietas uzceptās maizītes ir viens no lielākajiem ienākumu avotiem degvielas uzpildes stacijām, tāpēc nereti tieši tur hamburgeri un hotdogi visgardākie, bet nu arī tas ir sabojāts, tā šķiet ar vismaz viena gardēža garšas kārpiņām.
“Kāpēc “Circle K” hotdogi vairs nav tik labi kā agrāk? Kas pa pusgadu ir mainījies? Maizīte? Desiņa? Mērces? Vai vienkārši sajūta vairs nav tā pati… (man šķiet, ka maizītē bija problēma). Agrāk tas bija kā “drošais variants” – zini, ka būs labs. Tagad kaut kā… meh. Vai arī man vienkārši gadījās neveiksmīga atkalsatikšanās? Citiem arī tā šķiet, vai tikai man?” jautā kāda autovadītāja soctīklā “Threads”.
Turpinot diskusiju, cilvēki arvien dalās savā pieredzē par to, kā mainījusies ātro uzkodu kvalitāte un garša.
Kāda lietotāja raksta īsi un skarbi: “Maize palikusi super negaršīga!” Šis komentārs saņēmis atbalstu arī no citiem. Daudzi piekrīt, ka tieši bulciņa, kas agrāk bija viens no hotdoga “pamatiem”, vairs neatbilst iepriekšējai garšai.
Citi norāda, ka problēma nav tikai hotdogos. “Mēs ar vīru bijām iemīļojuši BBQ burgeru, bet tagad to gatavo tikai wrapā. Arī nav tas…” raksta vēl kāda lietotāja, uzsverot, ka mainījies ne tikai produkts, bet arī piedāvājums kopumā.
Komentāros iezīmējas kopīga sajūta – agrāk degvielas uzpildes stacijas bija vieta, kur ātri un salīdzinoši kvalitatīvi paēst, bet tagad šis “mazais komforts” pamazām pazūd. Cilvēki norāda, ka līdz ar cenu kāpumu viņi sagaida vismaz to pašu kvalitāti, bet realitātē bieži vien piedzīvo pretējo. Rezultātā neapmierinātība pieaug – ne tikai par to, cik maksā degviela, bet arī par to, ko cilvēks saņem pretī. Un tieši šī sajūta – ka kļūst dārgāk, bet ne labāk – visvairāk arī kaitina.
Jau ziņots, ka Latvijā patēriņa cenu vidējais līmenis degvielai šogad martā, salīdzinot ar februāri, pieaudzis par 21%, aģentūrai LETA pavēstīja Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP).
Statistikas pārvaldē norāda, ka būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu attiecīgajā periodā bija dīzeļdegvielas cenu kāpumam par 25,4%, kamēr benzīna cenas pieauga par 11,3%, bet auto gāze sadārdzinājās par 7,5%.
Savukārt 2026. gada martā, salīdzinot ar 2025. gada martu, patēriņa cenu vidējais līmenis degvielai pieaudzis par 18,5%. Tostarp dīzeļdegviela gada laikā sadārdzinājusies par 24,1%, benzīna cenas pieaugusi par 7,5%, bet auto gāzes cenas kāpusi par 4,3%.
Tajā pašā laikā salīdzinājumā ar 2025. gada martu, degvielas cenas 2026. gada martā Latvijā bija par 19,3% augstākas. Dīzeļdegviela šajā periodā sadārdzinājusies par 24,6%, benzīna cenas pieaugusi par 8,3%, bet auto gāze sadārdzinājusies par 6,8%.
CSP dati liecina, ka dīzeļdegvielas vidējā mazumtirdzniecības cena 2026. gada martā bija 1,886 eiro par litru, februārī – 1,504 eiro par litru, bet janvārī – 1,449 eiro par litru.
Vienlaikus 95. markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad martā bija 1,667 eiro par litru, februārī – 1,497 eiro par litru, bet janvārī – 1,456 eiro par litru.
Savukārt auto gāzes vidējā cena šogad martā sasniegusi visu laiku augstāko līmeni – 0,959 eiro par litru, kamēr februārī tā bija – 0,892 eiro par litru, bet janvārī – 0,891 eiro par litru.
Pēc CSP datiem, dīzeļdegvielas vidējā mazumtirdzniecības cena visaugstākā līdz šim bijusi 2022. gada jūnijā – 2,008 eiro par litru, seko 2022. gada jūlijs, kad vidējā cena bija 1,95 eiro par litru, un 2022. gada novembris – 1,927 eiro par litru.
Tajā pašā laikā 95. markas benzīnam augstākā vidējā cena līdz šim bijusi 2022. gada jūnijā – 2,078 eiro par litru, seko 2022. gada jūlijs – 1,955 eiro par litru un 2022. gada maijs – 1,891 eiro par litru.