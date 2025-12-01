Latvietis bija viens no četriem algotņiem: atklātas detaļas un Londonā aizturētā Latvijas pilsoņa vārds 2
Jau vēstīts, ka Londonā nesen aizturēts Latvijas pilsonis aizdomās par albāņu bandas bosa nolaupīšanas plānu izveidošanu.
45 gadus vecais Latvijas valstspiederīgais Ainis Balodis, kā ziņots, bija starp augsti apmācītu vīru grupu, kuru nolīga konkurējoša organizētās noziedzības grupa, vēsta “Sky News”.
Aizdomās turētais algotnis ticis arestēts Londonā par plānu nolaupīt albāņu noziedzīgās bandas vadītāju, kā atriebību par vairāku miljonu eiro vērtu narkotiku zādzību.
Latvijas pilsonis Ainis Balodis bija viens no četriem vīriešiem, kuri šī mēneša sākumā tika aizturēti starptautiskā operācijā, ko vadīja Vācijas policija.
Policija norāda, ka grupa, kuras daļa ir bijušie Francijas Ārzemju leģiona karavīri, ir augsti apmācīta un aprīkota ar profesionālu aprīkojumu.
Tiek uzskatīts, ka viņus nolīga noziedzīga organizācija, lai nolaupītu sāncensīgu narkotiku tirgotāju bandas līderi. Mērķis — albāņu bandas boss — ir aizdomās par vairāku tonnu marihuānas, miljoniem eiro vērtībā, zādzības organizēšanu.
Balodis, kurš ieradās Apvienotajā Karalistē 31. oktobrī, šobrīd cīnās pret izdošanu Vācijai, kur viņu meklē sakarā ar apsūdzībām sazvērestībā nolaupīšanas nolūkā laika posmā no pagājušā gada augusta līdz oktobrim.
Vestminsteras maģistrātu tiesā tika norādīts, ka viņš arestēts kādā sešu guļamistabu īpašumā Londonā, kur, domājams, strādājis par apsargu.
Balodim noteikts apcietinājums līdz pilnai izdošanas sēdei nākamgad.
Vācijas policija pavēstīja, ka izmeklēšana sākās pagājušā gada oktobrī pēc tam, kad Hernes pilsētā Rietumvācijā diviem Latvijas valstspiederīgajiem tika atrasts profesionāls novērošanas aprīkojums un gāzes ieroči.
Saskaņā ar policijas sniegto informāciju viņi jau ir notiesāti un saņēmuši cietumsodus. Izmeklētāji arī aizturēja albāņu grupējuma locekļus pēc tam, kad trīs lielās plantācijās tika atklāti vairāk nekā 6 000 marihuānas stādu.
12. novembrī Vācijas vadītajā operācijā tika aizturēti četri cilvēki Dānijā, Francijā, Latvijā un Apvienotajā Karalistē.
“Vardarbība kā pakalpojums” — pieaugoša tendence
Eiropols norāda, ka operācija ir saistīta ar pieaugošo “vardarbība kā pakalpojums” tendenci, kur augsti apmācīti speciālisti — bieži vien bijušie specvienību karavīri — tiek nolīgti organizētās noziedzības vajadzībām.
“Daži no aizdomās turamajiem šajā lietā ir bijušie Francijas Ārzemju leģiona karavīri,” teikts Eiropola paziņojumā.
“Tā ir satraucoša tendence, kas izriet no kara Ukrainā. Ukrainas karavīri, kurus apmācījušas ASV vienības, leģionāri un Krievijas algotņi — visi bijušie kaujas veterāni — atgriežas no frontes un izmanto savas prasmes organizētajā noziedzībā, radot potenciālus draudus.”
Organizācija brīdina: “Eiropā var pieaugt šo augsti apmācīto indivīdu skaits, kuri iesaistās noziedzīgās aktivitātēs,” turpinoties karam un pēc tā beigām.
“Būtiski ir uzraudzīt šo attīstību un sagatavoties iespējamajiem drošības izaicinājumiem,” norāda Eiropols.