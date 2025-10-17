Netālu no Valmieras autobuss nāvējoši notriec gājēju; vietējiem par notikušo ir sava versija 0
Netālu no Valmieras negadījumā miris kāds vīrietis. Viņu diennakts tumšajā laikā notreica autobuss, bet ir versija, ka vīrietis izdarījis pašnāvību, vēsta “Degpunktā”.
Letālā avārija Kocēnu pagastā notikusi tieši pie daudzdzīvokļu ēkas šosejas malā, un tās iedzīvotāji joprojām ir satraukti — daudzi atzīst, ka pēc redzētā naktī nav spējuši aizmigt.
Notikuma vietā ieradās neatliekamās palīdzības mediķi, taču, neskatoties uz ārstu centieniem, vīrieša dzīvību glābt neizdevās – gūtie ievainojumi bija pārāk smagi. “[Šis vīrietis] ir vietējais. Viņam, izrādās, neesot bijusi dzīvesvieta un nedēļu iepriekš viņš esot teicis, ka grib izdarīt pašnāvību un galvenais, lai viņu apglabājot. Šodien runāju ar viņa brāli un sapratu, ka viņš ir pats izlecis priekšā autobusam,” “Degpunktā” stāsta vietējā iedzīvotāja.
Sieviete atzīst, ka šī nav pirmā reize, kad netālu no viņas mājas noticis traģisks negadījums ar gājēju. Pēc viņas teiktā, šajā posmā pārvietoties kājām ir ļoti bīstami.
Ceļa posmā, kur notika sadursme, atļautais braukšanas ātrums ir 70 km/h, un apkārtnē nav gājēju pāreju vai citu vietu, kas norādītu uz iespējamu ceļa šķērsošanu. Tāpat gar šoseju nav apgaismojuma, tāpēc tumšajā diennakts laikā gājēji autovadītājiem kļūst gandrīz neredzami.
Pašlaik policija kriminālprocesa ietvaros noskaidro, vai notikušais bija nelaimes gadījums vai arī vīrieša apzināta rīcība. Zināms, ka autobusa vadītājs bijis pie stūres skaidrā prātā, un aculiecinieki jau snieguši liecības.