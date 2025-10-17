Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Shutterstock

Netālu no Valmieras autobuss nāvējoši notriec gājēju; vietējiem par notikušo ir sava versija 0

LA.LV
21:18, 17. oktobris 2025
Ziņas Krimināls

Netālu no Valmieras negadījumā miris kāds vīrietis. Viņu diennakts tumšajā laikā notreica autobuss, bet ir versija, ka vīrietis izdarījis pašnāvību, vēsta “Degpunktā”.

Reklāma
Reklāma
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu 54
“Pases pazudušas, iestrēguši Arābu Emirātos, būs jāmaksā 6000 eiro,” Didrihsone atklāj, ka nezina, kā tiks uz Latviju
Kokteilis
VIDEO. “Pacēlām viņai vēderu, un tur viss bija jēls līdz kaulam!” Šova zvaigzne Margarita Kolosova vaino mediķus mammas nāvē 63
Lasīt citas ziņas

Letālā avārija Kocēnu pagastā notikusi tieši pie daudzdzīvokļu ēkas šosejas malā, un tās iedzīvotāji joprojām ir satraukti — daudzi atzīst, ka pēc redzētā naktī nav spējuši aizmigt.

Notikuma vietā ieradās neatliekamās palīdzības mediķi, taču, neskatoties uz ārstu centieniem, vīrieša dzīvību glābt neizdevās – gūtie ievainojumi bija pārāk smagi. “[Šis vīrietis] ir vietējais. Viņam, izrādās, neesot bijusi dzīvesvieta un nedēļu iepriekš viņš esot teicis, ka grib izdarīt pašnāvību un galvenais, lai viņu apglabājot. Šodien runāju ar viņa brāli un sapratu, ka viņš ir pats izlecis priekšā autobusam,” “Degpunktā” stāsta vietējā iedzīvotāja.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs ar cieņu sagaidām prezidentu Vladimiru Putinu” – lai arī ES dalībvalsts, Ungārija spēlē pēc Putina noteikumiem
Dārzs
Iesaka audzētāja: kā ilgāk uzglabāt ķirbjus?
VIDEO. “Daudz laimes dzimšanas dienā” skanēja visu nakti… Spānijas ugunsdzēsēji izglābj pilsētu no īsta murga

Sieviete atzīst, ka šī nav pirmā reize, kad netālu no viņas mājas noticis traģisks negadījums ar gājēju. Pēc viņas teiktā, šajā posmā pārvietoties kājām ir ļoti bīstami.

Ceļa posmā, kur notika sadursme, atļautais braukšanas ātrums ir 70 km/h, un apkārtnē nav gājēju pāreju vai citu vietu, kas norādītu uz iespējamu ceļa šķērsošanu. Tāpat gar šoseju nav apgaismojuma, tāpēc tumšajā diennakts laikā gājēji autovadītājiem kļūst gandrīz neredzami.

Pašlaik policija kriminālprocesa ietvaros noskaidro, vai notikušais bija nelaimes gadījums vai arī vīrieša apzināta rīcība. Zināms, ka autobusa vadītājs bijis pie stūres skaidrā prātā, un aculiecinieki jau snieguši liecības.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Saruna ar kādu sievieti princi Viljamu noved līdz asarām. Kas sarunā bija tik sāpīgs?
Pašnāvnieks lec no ceturtā stāva un uzlec virsū kaimiņienei. Pats izdzīvo, bet sieviete mirusi
Krimināls
Liepājas cietumā ieslodzītais, iespējams, izdarījis pašnāvību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.