FOTO: Scanpix/Reuters/LETA

Saruna ar kādu sievieti princi Viljamu noved līdz asarām. Kas sarunā bija tik sāpīgs?

10:49, 10. oktobris 2025
Prinča Viljama seja bija asarās klāta, runājot ar drosmīgo māti, kuras vīrs veica pašnāvību tikai piecas dienas pēc viņu dēla nāves, vēsta britu prese.

Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās 4
Karaliskais princis emocionāli uzrunāja Rhiānu Maningu, kura atklāja savas izjūtas par vīra nāvi, kamēr abi runāja par pašnāvību novēršanu. Pēc sirsnīgas sagaidīšanas, kurā Rhiāna piedāvāja savas mammas velsiešu kūciņas, Viljams apsēdās, lai pārrunātu stigmu, kas saistīta ar pašnāvību.

Abi sākumā atjaunoja kontaktu pēc pirmās tikšanās 2017. gadā.

Kad saruna pārgāja uz tēmu par Rhiānas vīra, Pola, traģisko nāvi, princim ātri saskrēja asaras acīs.

Atbildot uz Viljama jautājumu, ko viņa teiktu Polam, ja varētu pagriezt laiku atpakaļ, Rhiāna teica: “Ir tikai viena lieta, ko es jebkad viņam teiktu, ja man būtu laiks ar viņu, un tas būtu – “kāpēc tu man neuzticējies?” Viņš ir zaudējis tik daudz prieka, un mums viss būtu bijis labi.”

Šī sāpīgā atbilde lika Velsas prinča asarām plūst.

Viņš pēc tam atvainojās Rhiānai, uz ko viņa atbildēja: “Nē, viss kārtībā, tas ir smagi, un jūs pats esat piedzīvojis zaudējumu.”

Pēc dziļas ieelpas viņš atguva mieru un turpināja sarunu. Sarunas gaitā Viljams sacīja: “Labākais veids, kā novērst pašnāvību, ir par to runāt.
Runājiet par to agri. Runājiet ar saviem mīļajiem — tiem, kuriem uzticaties, ar draugiem.”

Viņš noslēdza ar vārdiem: “Tāpēc paldies, ka par to runājāt.”

Rhiāna atbildēja, pateicoties: “Nu, paldies jums arī par runāšanu.”

Pēc sarunas Viljams tikās ar Rhiānas un Pola diviem citiem bērniem, Holli un Īzaku. Viņš sirsnīgi apskāva Rhiānu, pirms abi devās katrs savu ceļu.

Māte traģiski zaudēja vīru un vienu gadu veco dēlu tikai piecu dienu laikā 2012. gadā. Jaunā filmā, kas tapusi Pasaules garīgās veselības dienas godināšanai, Rhiāna atklāj savas ģimenes postošo zaudējumu.

Keita un Viljams šodien uzsāk Nacionālo pašnāvību novēršanas tīklu.

Ar Karaliskā fonda trīs gadu 1 miljonu mārciņu atbalstu, tīkls meklē veidus, kā novērst pašnāvības.

Filmas laikā Rhiāna atceras dienu, kad viņas dēls Džordžs pēkšņi saslima un tika nogādāts slimnīcā, kur viņš, diemžēl, neilgi pēc ierašanās nomira.

Rhiāna turpināja: “Tikai piecas dienas vēlāk notika neiedomājamais.” Pols izgāja pa durvīm un vairs neatgriezās mājās, izvēloties beigt savu dzīvi.
Aprakstot pieredzi, Rhiāna teica: “Ir ļoti grūti izskaidrot, kā jūtas sēras – tukšums, fiziskas sāpes, sirds sāp. Kad tu zaudē kādu pašnāvības dēļ, paliek tik daudz neatbildētu jautājumu.”

Aicinot rīkoties, viņa turpināja: “Stāvam kopā, runāsim par to. Mēs varam palīdzēt viens otram, tam tiešām nav jānotiek šādi.”
Rhiāna atspoguļoja savu skumju ceļu sarunā ar princi. Viņa atzina: “Es uz mūžu atcerēšos tās pēdējās dienas ar viņu, brīžos domājot, ko es palaidu garām. Tas rāda, ka tas tiešām var notikt ikvienam.”

Pēc divu postošo nāvju sērijas Rhiāna aktīvi strādāja pie atbalsta nodrošināšanas bērnu zaudējuma skartajām ģimenēm. 2022. gadā viņa palīdzēja ieviest plānu ar Velsas valdību, kas nodrošina, ka ikviens, kuru skārusi bērna vai jaunieša pēkšņa nāve, saņem nepieciešamo atbalstu. Viņa “BBC” sacīja, ka pēc sava dēla nāves jutusi, ka viņas ģimene nesaņēma pietiekamu sēru atbalstu.

“Es patiesi uzskatu, ka, ja toreiz būtu bijis kāds atbalsts, Pols šodien būtu dzīvs.”

Apvienotajā Karalistē kāds veic pašnāvību ik pēc 90 minūtēm.

Tēmas
