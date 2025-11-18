FOTO: LA.LV kolāža

VIDEO. Neticami jauks brīdis pasaulslavenas popzvaigznes uzstāšanās laikā Rīgā: viņa uz skatuves uzaicina latvieti Kārli 3

19:59, 18. novembris 2025
Svētdien, 16. novembrī, Rīgā uzstājās pasaulslavena zviedru popzvaigzne Sāra Lāšone (Zara Larrson). Priecējot fanus gan ar jaunām, gan vecām dziesmām, skaistajā šovā bija arī viens īpaši izceļams mirklis. Lāšone uz skatuves uzaicināja latvieti Kārli, kurš ar viņu kopā dejoja tūkstošu fanu priekšā.

Notikums kļuvis par īstu sensāciju. Vietnē “TikTok” publicēti vairāki video ar jauko brīdi. Populārākais video skatīts teju pusmiljonu reižu.

@agnesestrausa Kārlis made us proud 🇱🇻👀😍 the most incredible show @Zara Larsson 💜 #zaralarsson #midnightsun #latvia #fyp ♬ original sound – A G N E S E

@girlsabroad LATVIA’s LUSH BOYYYY #zaralarsson #midnightsun #viral #fyp #latvia ♬ original sound – ( ˘ ³˘)♥︎

@sleepygirl945 @Zara Larsson spray paints a dolphin for lush boy in latvia 💗🐬 #midnightsuntour ♬ original sound – 🎀

@ajjvaa KĀRLIS is LATVIA’s Lush boy 🐬 @Zara Larsson #zaralarsson #midnightsun #latvia #viral #midnightsuntour ♬ original sound – aivarassim

