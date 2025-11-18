VIDEO. Neticami jauks brīdis pasaulslavenas popzvaigznes uzstāšanās laikā Rīgā: viņa uz skatuves uzaicina latvieti Kārli 3
Svētdien, 16. novembrī, Rīgā uzstājās pasaulslavena zviedru popzvaigzne Sāra Lāšone (Zara Larrson). Priecējot fanus gan ar jaunām, gan vecām dziesmām, skaistajā šovā bija arī viens īpaši izceļams mirklis. Lāšone uz skatuves uzaicināja latvieti Kārli, kurš ar viņu kopā dejoja tūkstošu fanu priekšā.
Notikums kļuvis par īstu sensāciju. Vietnē “TikTok” publicēti vairāki video ar jauko brīdi. Populārākais video skatīts teju pusmiljonu reižu.
