Patriotiskais deju lieluzvedums “Indulis un Ārija. DZIRNĀM 40” pieejams Latvijas Skolas somas programmā 0
Aicina skolu jauniešus svinēt Lāčplēša dienu ar dejas un mūzikas pirmizrādi
Lāčplēša diena – brīvības un drosmes piemiņas diena – aicina mūs būt vienotiem un lepniem par savu valsti. Šogad, 11. novembrī, Agra Daņiļeviča deju skola “Dzirnas” ar radošo komandu piedāvā īpašu iespēju skolām, skolotājiem, vecākiem un jauniešiem kopā piedzīvot grandiozo deju uzvedumu “Indulis un Ārija. DZIRNĀM 40”, kas ir iekļauts Latvijas Skolas somas programmā.
Šis būs veltījums Latvijai – notikums, kurā satiksies dažādas paaudzes, dzīva mūzika, Raiņa lugas tēli un vērienīga dejas enerģija. Tā būs iespēja jauniešiem Lāčplēša dienā ne tikai pieminēt varoņus, bet arī piedzīvot vienotību mākslā, kas runā par mūsu tautas likteni, saknēm, kas atbalsojas šodienā un nākotni.
Šogad satiekas divas jubilejas – Raiņa 160. gadadiena un deju skolas “Dzirnas” 40. gadu jubileja. Godinot šo notikumu, režisors Intars Rešetins-Pētersons, komponists Valters Pūce un horeogrāfs Agris Daņiļevičs radījuši pilnīgi jaunu iestudējumu pēc Raiņa romantiskās traģēdijas “Indulis un Ārija” motīviem. Īpaši šim uzvedumam Valters Pūce radījis oriģinālmūziku, ko dzīvajā atskaņos kamerorķestris Sinfonietta Rīga un jauniešu koris BALSIS.
Uzvedumā piedalīsies vairāk nekā 600 dejotāju – visu paaudžu “Dzirnieši”, pieaicinātie deju kolektīvi, kā arī dejotāji kopā ar saviem vecākiem. Skatītājus sagaidīs daudzslāņaina mākslas pieredze – deja, mūzika, Raiņa tēli, video māksla un arēnas mēroga gaismu partitūra.
Horeogrāfs Agris Daņiļevičs par gaidāmo notikumu saka:
“Šī ir mana otrā reize ar Raini. Zinu – viņš vairāk uzdod jautājumus nekā sniedz atbildes. Arī šī izrāde būs par jautājumiem, par domāšanu un sajūtām, nevis moralizēšanu. Rainis savos 160 gados joprojām ir aktuāls, un skaistākais ir tas, ka šajā uzvedumā dejā satiekas dažādas paaudzes – vienā pārī dejo solisti ar vairāk nekā 20 gadu starpību.”
Deju lieluzvedums “Indulis un Ārija. DZIRNĀM 40” ir pieejams Latvijas Skolas somas programmā. Aicinām skolu vadību, skolotājus un vecākus pieteikt klases un skolēnu grupas, lai Lāčplēša dienā kopā piedzīvotu patriotisku stāstu par mūsu tautu, tās spēku un viedumu, par simboliem un jautājumiem, kas īpaši aktuāli šodien. Raiņa dziļums un tautas varenība – šoreiz dejā.
11. novembrī, Lāčplēša dienā plkst. 13.00 un 19.00 “Xiaomi Arēna”, Rīga
Par “Dzirnām”
Agra Daņiļeviča deju skola “Dzirnas”, dibināta 1985. gadā, šodien ir akreditēta mācību iestāde Rīgā ar vairāk nekā 450 audzēkņiem. Šeit apgūst – moderno deju, hip-hopu, džezu, salsu, breiku, improfizāciju un, protams – latviešu tautas dejas. “Dzirnas” apvieno radošu lidojumu ar latviskām pamatvērtībām un mīlestību pret deju. Skolas “zelta fondā” ir iestudējumi “Mauglis”, “Mazā Nāriņa”, “KARALIS”(“Queen”), “Spēlēju, dancoju” un “Dziesma dejo. Deja skan”. Moto – dejot ir laime!