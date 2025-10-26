Koncerta apmeklētāja privātais arhīvs

Mielava koncerts pārsteidz! “No uzstāšanās pie okupantu pieminekļa līdz “nāvi krievu okupantiem!” ir ļoti patīkams progress” 0

11:33, 26. oktobris 2025
Vakar, 25.oktobrī, “Xiaomi arēnā” norisinājās Ainara Mielava 65 gadu jubilejas koncerts “Ainars Mielavs 65. Jauns Mēness. Schola Cantorum Riga”. Jubilejas koncertā skanēja Mielava populārākās dziesmas – uz lielajiem ekrāniem tika projicēti dziesmu vārdi, aicinot publiku dziedāt līdzi no pirmās līdz pēdējai minūtei.

Koncerta laikā Mielavs pauda: “Un tomēr es ceru, ka drīz pienāks tā diena, kad Ukrainas karogu es varēšu noņemt uz kādu laiku un atkal izkārt tikai uz Ukrainas Neatkarības svētkiem! Slavu Ukrainai! Nāvi krievu okupantiem!”

Koncerta apmeklētāji ar ovācijām un aplausiem reaģēja uz mūziķa sacīto.

Kā LA.LV novēroja sociālajos tīklos, cilvēki veltījuši ļoti pozitīvas atsauksmes par koncertu.

Starp koncerta apmeklētājiem bija arī režisors Alvis Hermanis, kurš savulaik bija režisors Mielava dziesmas “Tu saviļņoji mani” videoklipam.

