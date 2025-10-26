Mielava koncerts pārsteidz! “No uzstāšanās pie okupantu pieminekļa līdz “nāvi krievu okupantiem!” ir ļoti patīkams progress” 0
Vakar, 25.oktobrī, “Xiaomi arēnā” norisinājās Ainara Mielava 65 gadu jubilejas koncerts “Ainars Mielavs 65. Jauns Mēness. Schola Cantorum Riga”. Jubilejas koncertā skanēja Mielava populārākās dziesmas – uz lielajiem ekrāniem tika projicēti dziesmu vārdi, aicinot publiku dziedāt līdzi no pirmās līdz pēdējai minūtei.
Koncerta laikā Mielavs pauda: “Un tomēr es ceru, ka drīz pienāks tā diena, kad Ukrainas karogu es varēšu noņemt uz kādu laiku un atkal izkārt tikai uz Ukrainas Neatkarības svētkiem! Slavu Ukrainai! Nāvi krievu okupantiem!”
Koncerta apmeklētāji ar ovācijām un aplausiem reaģēja uz mūziķa sacīto.
Kā LA.LV novēroja sociālajos tīklos, cilvēki veltījuši ļoti pozitīvas atsauksmes par koncertu.
No uzstāšanās pie okupantu pieminekļa līdz “Nāvi krievu okupantiem!” ir ļoti patīkams progress 🙂 Burvīgs koncerts! 🤍 #Mielavs
— Linda (@fluffy_mia) October 25, 2025
A.Mielava jubilejas koncerts sasildīja sirsniņu ❤️ pic.twitter.com/1z6rbSj63T
— Līva 🇱🇻 (@kakjismjau) October 25, 2025
Grūti vārdos aprakstīt to, cik fantastisks bija Mielava koncerts arēnā.
Burtiski pāris no manām 100+1 vēlēšanām, ko esmu gaidījusi gadiem ilgi – šāds koncerts un Garastāvokļa plate.
— Rita (@silaraups) October 25, 2025
Eleganta ekskursija mazliet agrākā jaunībā, kad zāle bija zaļāka, debesis zilākas un mūzika skanēja kaut kā dzīvīgāk.
Ainars Mielavs ar Jauna Mēness un citiem skaņdarbiem (un kopā ar Schola Cantorum Riga vīru balsīm) Arēnā Rīga joprojām interesants, aktuāls un ļoti klausāms. pic.twitter.com/RlLjFqh9a5
— Uldis Mikuts (@UldisMikuts) October 25, 2025
Starp koncerta apmeklētājiem bija arī režisors Alvis Hermanis, kurš savulaik bija režisors Mielava dziesmas “Tu saviļņoji mani” videoklipam.