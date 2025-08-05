Nevēlamā kaite miltrasa: kā to atpazīt un cīnīties? 0
Šķiet, ziedkāpostus bojā miltrasa. Kā ar šo slimību cīnīties? Jautā Anna M.
Parādoties krustziežu neīstajai miltrasai (Peronospora parasitica), uz auga lapām, pārsvarā starp dzīslām, veidojas gaiši dzelteni plankumi. Lapu apakšpusē pretī plankumiem attīstās gaiši pelēka, irdena apsarme. Vēlāk lapas nodzeltē un sakalst.
Slimība posta gan dēstus, gan pieaugušus augus – uz ziedkāpostu galviņām parādās izplūduši pelēcīgi plankumi (sākumā tie redzami uz rozīšu kātiņiem). Infekcija saglabājas augu atliekās augsnē.
Lai ierobežotu slimības izplatību, jāsēj kodinātas sēklas, jāizvēlas izturīgas šķirnes un jāievēro augu maiņa.
Kāpostaugus vēlams audzēt klajā laukā, kur pūš vējš un ātri apžūst rasa.
Parādoties pirmajām slimības pazīmēm, smidzina ar fungicīdu Infinito (16 ml/100 m2). Apstrādi atkārto pēc 10–14 dienām.