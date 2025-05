Foto-Stock.xchng

Kā no sīksīpoliem izaudzēt apelsīna lieluma sīpolus? Jautā Anda K.

Sīpoli ir vieni no senāk kultivētajiem lakstaugiem, kas gadsimtiem ieņēmuši svarīgu vietu gan virtuvē, gan mājas aptieciņā. Lai arī sīpolus iespējams audzēt no sēklām, daudz vienkāršāk un ātrāk ražu var iegūt, izmantojot sīksīpolus.

Vietas izvēle un augsnes sagatavošana

Sīpoli vislabāk aug saulainā, atklātā vietā, irdenā, labi drenētā smilšmāla vai mālsmilts augsnē. Augsnes reakcijai jābūt tuvu neitrālai (pH 6,4–7,2). Audzējot lielākās platībās, nav vēlams sīpolus stādīt vairākus gadus pēc kārtas vienā un tajā pašā vietā. Piemērotākie priekšaugi ir ķirbjaugi, sakņaugi un kartupeļi.

Pirms sīpolu stādīšanas pavasarī augsnē iestrādā kompleksos minerālmēslus (50 g/m²), piemēram, YaraMila Cropcare (11-11-21) vai NovaTec® Classic (12-8-16).

Kādus sīksīpolus izvēlēties

Svarīgi izvēlēties kvalitatīvus nebojātus sīksīpolus: stingrus, neizžuvušus un bez slimību pazīmēm. Ieteicamais sīksīpolu diametrs ir 14–20 mm. Lielāki sīksīpoli (Ø 25–30 mm) biežāk var izziedēt, ja pēc sadīgšanas uznāk aukstuma periods, tāpēc tādus labāk izmantot loku ieguvei.

Jāstāda laikus

Sīpoli ir salizturīgi, tāpēc tos var stādīt jau agri pavasarī, tiklīdz zeme sagatavota. Šopavasar to varēja darīt jau marta vidū, kad uz dažām dienām bija iestājies silts laiks.

Protams, var stādīt arī vēlāk, bet, ja to dara maija otrajā pusē un vēlāk, vairāk var cerēt uz loku ražu, ne lieliem sīpoliem.

“Agra stādīšana ir viens no labas sīpolu ražas priekšnosacījumiem. Jau maija beigās sīpolam jābūt saaugušām daudzām lapām.

Jo vairāk lapu, jo sīpolam būs vairāk sulīgo zvīņu, tas nozīmē, ka sīpols būs brangāks,” skaidro dārzeņkopības eksperte Mārīte Gailīte.

Kā stādīt

Sīksīpolus stāda 4–5 cm dziļi. Stādot apaļas formas sīksīpolus, rūpīgi jāskatās, lai tie netiktu iestādīti ar saknes daļu uz augšu. Iestādot otrādi, sīpoli uzdīgs, bet tas prasīs ilgāku laiku un augšana aizkavēsies. Garenas formas sīpolus stāda vadziņā gulus. Slimību profilaksei vadziņā vēlams iekaisīt kādu no mikrobioloģiskajiem preparātiem, piemēram, Trihodermīnu vai Biomiksu. Sausā laikā pēc iestādīšanas dobes aplaista.

Vēlamais attālums starp sīpoliem ir 5 cm, starp rindām 20–30 cm. Rindstarpu attālumu pielāgo veidam, kā tiks veikta kopšana. Mazdārziņā tas var būt pieejamā kapļa platums. Optimālais daudzums ir 75 sīksīpoli uz kvadrātmetru.

Kopšana

Mēslojuma ziņā sīpoli nav prasīgi. Ja ir auglīga dārza augsne un mēslojums iestrādāts pavasarī, augšanas periodā papildmēslojums parasti nav vajadzīgs. Izņēmums ir kalcija nitrāts, kas augiem nepieciešams karstā laikā. Ar izšķīdinātu mēslojumu (20 g/10 l ūdens) aplaista augus.

Lai pasargātu sīpolus no gliemežiem, vairākas reizes sezonā rindstarpās iekaisa Ferramol granulas, kas ir dabīgs līdzeklis un satur dzelzs fosfātu.

Sausā laikā sīpolus regulāri laista. Mēnesi pirms ražas novākšanas pārtrauc laistīt un mēslot, jo pārmērīgs mitrums kavē bumbuļu nobriešanu.

Ražas novākšana

Uzglabāšanai sīpolu ražu vāc tad, kad laksti sāk dzeltēt un nokrīt pie zemes – parasti jūlija beigās vai augusta sākumā atkarībā no šķirnes un laika apstākļiem. Ieteicams vākt sausā laikā. Pēc novākšanas lapas un saknes nenogriež. Sīpolus izklāj sausā, labi vēdināmā vietā, lai tie apžūtu, – vismaz 1–2 nedēļas. Žāvēšanas laikā sīpoli nobriest, izžūst sīpola kakliņš un veidojas vairākas sausas mizas, kas svarīgas ilgākai glabāšanai. Kad laksti pilnībā izžuvuši, tos nobrauka ar roku.

Postīga slimība

Viena no postīgākajām slimībām ir sīpolu neīstā miltrasa (Peronospora destructor). Inficētie sīpolu loki kļūst bāli, sāk dzeltēt un mitrā laikā pārklājas ar pelēku vai violetas krāsas apsarmi. No lokiem inficējas sīpols, tas veidojas lēni un nesasniedz normālu lielumu. Sākumā inficētie bumbuļi neatšķiras no veselajiem, bet vēlāk uzglabāšanas laikā sāk pūt atsevišķas zvīņas. Slimības ierosinātājs pārziemo augsnē vai uz augu atliekām.

Profilaksei sīpolus stāda saulainā, vējainā vietā, ievēro stādīšanas attālumus un augseku. Slimības ierobežošanai vēsās, mitrās vasarās lielākās platībās vēlams lietot fungicīdus.

Der zināt!

Sīpolus nedrīkst pārmēslot ar slāpekli, jo tas veicina lapu augšanu, bet bumbuļi ilgi nenobriest un slikti glabājas. Turklāt augi kļūst uzņēmīgāki pret slimībām.