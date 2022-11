Vēja ķērāja lentes darina pietiekami garas, lai vējam būtu kur ieķerties un plīvošana būtu pārliecinoša. Jo košākas lentītes, jo labāk apkārtējā pelēkumā jau pa gabalu varēs redzēt, ko šorīt dara vējš. Tautiski pelēcīgie toņi nederēs, jo tie ārtelpās saplūdīs ar dabu. Foto: Inita Šteinberga

Par dabas vērotāju bērnu māca kļūt jau no mazotnes. Piemēram, kā ieraudzīt vēju, kā noteikt tā virzienu? Tam labi noderēs vēja ķērājs.

Vienkārši darināmo vēja ķērāju izkar dārzā vai uz balkona, lai tas ir labi redzams. Tad katru dienu var veikt novērojumus un pat izdarīt pierakstus, kāds vējš šodien pūtis piemājas meteoroloģiskajā stacijā.

Košās lentītes jauki iederas rudenīgajā ainavā un sniedz arī praktisku labumu – pa logu var noteikt, cik siltas šalles šorīt jāvelk.

Gādā kociņu un lentes

Vēja ķērāja pagatavošanai materiāli vienmēr atrodami mājās. Pamatam nogriež taisnu koka klūdziņu.

Stiprinājuma daļu un krēpes darina no dažādām lentītēm. Te nu ir izdevība mērķtiecīgi izmantot daudzās dāvanu šņores un lentes, kuras izmest žēl, bet glabāšanai vietas trūkst. Jo īpaši krāsaino lentīšu invāzija mājās gaidāma gada nogalē. Šoreiz – jo košākas lentītes, jo labāk apkārtējā pelēkumā jau pa gabalu varēs redzēt, ko šorīt dara vējš. Lentes darina pietiekami garas, lai vējam būtu kur ieķerties un plīvošana būtu pārliecinoša.

Dzija ķērāja gatavošanai nederēs, jo tā mitrumā saslop, sapinas. Arī tautiski pelēcīgie toņi nederēs, jo tie ārtelpās saplūdīs ar dabu.

Visu sasien cītīgi

Lai lentītes plīvojot neizirtu, to galus strauji novelk gar sērkociņa vai sveces liesmu. Šis darbs gan jādara tikai pieaugušajiem vēja ķērāju gatavotājiem.

Vispirms kociņam abos galos piesien garāku lentīti, aiz kuras ķērāju piestiprināt. Šajā rokturī noteikti iesien mezglu, lai vēja ķērājs brīvi grozītos.

Tad ņem pa vienai lentītei un piesien kociņam. Jāsien ar vairākiem mezgliem, stipri, jo vējam ir liels spēks un tas var noraut lentītes, ar tām piesārņojot dārzu.

Šāda lentīšu siešana veicina arī bērnu prasmes un pirkstiņu attīstību. Jo, kā audzinātājas un skolotājas žēlojas, daudziem bērniem mūsdienās pat šādas elementāras iemaņas sagādā grūtības.

Reģistrē vēja virzienu

Kad vēja ķērājs gatavs, to iesien vietā, kur vējš var labi piekļūt. Tas tiešām būs pārsteidzoši, kā pat dienas laikā pēkšņi mainās vēja virziens. Vērojot lentītes, ir daudz vieglāk bērniem izskaidrot, kur atrodas kura debess puse. Kāpēc no vienas pūš silts, no otras auksts vējš u.c. Der arī salīdzināt vēja ķērāju rādījumu ar veco jūrnieku metodi: ieliek pirkstu mutē un slapju paceļ gaisā. Tad mēģina sajust, no kuras puses stiprāk pūš.

Ziemeļu puse ir tā, kur kokiem lielākā sūna aug. Ja pūš no turienes, nekas labs nav gaidāms.