Laima Vaikule atklāj, kādu padomu savulaik saņēmusi no maestro Raimonda Paula 2
1188.lv sarunu cikla “Un tā tas sākas” īpašajā raidījumā dziedātāja Laima Vaikule atklāti stāsta par ilggadējas popularitātes noslēpumu, attiecībām ar medijiem un to, kā gadu gaitā iemācījusies sadzīvot ar baumām un nepatiesām publikācijām. Viņa atklāj arī, kādu vērtīgu padomu savulaik saņēmusi no Raimonda Paula.
Vaicāta, kas ir viņas ilggadējās popularitātes pamatā, Vaikule atzīst, ka nekad nav centusies par katru cenu būt uzmanības centrā. Viņasprāt, svarīgākais ir godīga attieksme pret savu darbu un skatītājiem.
“Vienmēr darīt to labāko, ko tu vari no sevis izspiest. Tā, laikam, ir galvenā lieta,” saka dziedātāja, piebilstot, ka nav no tiem cilvēkiem, kuri cenšas būt redzami katrā televīzijas projektā vai publiskā pasākumā.
Dziedātāja neslēpj, ka gadu gaitā par viņu sarakstīts daudz nepatiesību – sākot ar izdomātiem stāstiem par īpašumiem un beidzot ar safabricētām attiecībām. Tieši tāpēc viņa jau sen vairs necenšas atbildēt uz katru baumu.
Šādu attieksmi viņai savulaik ieteicis arī maestro Raimonds Pauls.
“Viņš man pateica – nekad neatbildi. Tev nebūs laika ar viņiem cīnīties, un viņiem vienmēr būs materiāls turpināt,” atceras Vaikule.
Viņa stāsta, ka īpaši spilgti atmiņā palicis gadījums, kad tika izplatīti pilnībā nepatiesi apgalvojumi, ka viņa esot kritizējusi Raimondu Paulu un apsūdzējusi viņu dziesmu zagšanā.
“Es nekad dzīvē neko tādu nebūtu teikusi,” uzsver dziedātāja, piebilstot, ka šādu baumu mērķis bijis sanaidot abus māksliniekus.
Lai arī Vaikule ir samierinājusies ar to, ka nepatiesas publikācijas pilnībā apturēt nav iespējams, viņa atzīst – visvairāk viņu satrauc doma, ka cilvēki šādiem izdomājumiem var noticēt. Īpaši svarīgi viņai bijis, lai Raimonds Pauls ne mirkli nešaubītos par viņas cieņu pret viņu.
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