FOTO. Lēmums nebija viegls… Jānis Lūsēns beidzot atzinies, kāpēc nolēmis pārdot savu izloloto īpašumu 0
Iepriekš jau ziņojām, ka iemīļotā komponista Jāņa Lūsēna īpašumam Ozolu skola, kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā, tiek meklēti jauni saimnieki.
Komponists Jānis Lūsēns Ozolu skolas īpašumu Valkas novada Zvārtavas pagastā iegādājās 2020. gadā pašvaldības izsolē. “Ziemeļlatvija” toreiz rakstīja, ka atkārtotā izsole notikusi 31. janvārī, bijis viens pretendents — Jānis Lūsēns — un viņš par 40 200 eiro ieguvis vēsturisko īpašumu “Ozola skola”: 6,42 ha zemi ar skolas ēku, dzīvojamo māju “Būrkalni”, klēti, artēzisko aku, šķūni, saimniecības ēku un asfaltētu piebraucamo ceļu. Pašvaldībā toreiz pauda cerību, ka tā kļūs par jaunu kultūras vietu ar radošām nometnēm un muzikāliem projektiem.
Kā vēsta sludinājums vietnē SS.COM, par Ozolu skolas īpašumu sludinājumā prasītā cena ir 390 000 eiro.
Žurnālam “Privātā dzīve” komponists atklājis nedaudz vairāk, norādot, ka lēmums pārdot īpašumu nemaz nav bijis viegls.
Sarunā ar žurnāla pārstāvjiem viņš pauda cerību, ka jaunie īpašnieki turpinās Ozolu skolas attīstību un saglabās tās līdzšinējo kultūrizglītojošo ievirzi.
Komponists skaidroja, ka lēmumu ietekmējuši gan ģimenes nākotnes plāni, gan veselības apsvērumi. Viņš norādīja, ka ģimene ēkā ieguldījusi ļoti daudz darba un enerģijas, taču ar laiku arvien biežāk nācies apzināties, ka spēkus vairs nav iespējams atjaunot tik ātri kā agrāk.
Tāpat Lūsēns atzina, ka veselības problēmas arvien biežāk liek par sevi manīt.