Horoskops no 20. līdz 26. jūlijam. Ir sācies periods, kad būs vieglāk pārvarēt līdzšinējos šķēršļus 0
Auns
Šajā laikā tev būs noderīgi ieklausīties apkārtējo viedokļos un ieteikumos, jo tie var palīdzēt skaidrāk izvērtēt situāciju un saskatīt risinājumus, kuri iepriekš nav bijuši pamanāmi. Attiecībās ar partneri vai sadarbības partneriem iespējama neliela spriedze, tāpēc centies saglabāt mieru, izvairīties no pārsteidzīgiem secinājumiem un atklāti pārrunāt neskaidros jautājumus. Otrdien tev var pavērties iespēja pieņemt svarīgu lēmumu, izvēlēties piemērotāko turpmākās rīcības virzienu un sakopot spēkus nākamajam attīstības posmam. Nesteidzies un pirms rīcības rūpīgi izvērtē pieejamo informāciju. Piektdien esi īpaši uzmanīgs, sazinoties ar nepazīstamiem cilvēkiem. Neuzticies solījumiem bez pamatojuma, neatklāj personisku vai sensitīvu informāciju un pārbaudi faktus, pirms pieņem kādu piedāvājumu vai vienošanos.
Vērsis
Šonedēļ tev būs īpaši svarīgi rīkoties pārdomāti un savus nākamos soļus plānot savlaicīgi. Daudzu būtisku jautājumu risināšanā priekšplānā var izvirzīties vēlme padarīt ikdienu ērtāku, sakārtot praktiskās lietas un uzlabot finansiālo situāciju. Tomēr pirms lēmumu pieņemšanas ir vērts rūpīgi izvērtēt, kas patiesībā mudina tevi rīkoties tieši šādi. Pārskatot savus mērķus un motivāciju, vari pamanīt arī citas, izdevīgākas vai ilgtermiņā piemērotākas iespējas. Nesteidzies izvēlēties tikai šķietami vienkāršāko risinājumu un pievērs uzmanību tam, kā tava rīcība ietekmē arī apkārtējos. Godīga, atsaucīga un nesavtīga attieksme var nest pozitīvu rezultātu, savukārt pārāk vēss aprēķins vai koncentrēšanās tikai uz personīgo labumu var neattaisnot cerības.
Dvīņi
Tavs mērķtiecīgais un neatlaidīgais raksturs šonedēļ palīdzēs pārvarēt vairākus šķēršļus un turpināt virzīties uz iecerēto. Tev būs pietiekami daudz enerģijas un pārliecības, lai aizstāvētu savas intereses un sasniegtu nozīmīgu progresu. Tomēr centies nepārslogot sevi un neradīt lieku spriedzi situācijās, kurās iespējams rīkoties mierīgāk un elastīgāk. Privātajā dzīvē gaidāmi patīkami un emocionāli piepildīti brīži. Iespējamas romantiskas tikšanās, randiņi un sirsnīgi uzmanības apliecinājumi, kas palīdzēs stiprināt savstarpējo tuvību. Esi atvērts sarunām un nebaidies paust savas jūtas. Nedēļas nogalē būs vieglāk panākt vienošanos jautājumos, kuros iepriekš valdīja atšķirīgi viedokļi. Savstarpēja ieklausīšanās un gatavība piekāpties palīdzēs atrast kompromisu, kas būs pieņemams visām iesaistītajām pusēm. Brīvdienās iespējams arī patīkams izbrauciens vai neliels ceļojums, kas ļaus izrauties no ikdienas un atjaunot spēkus.
Vēzis
Šajā periodā tev nevajadzētu pārāk paļauties uz nejaušu veiksmi. Drošāku rezultātu palīdzēs sasniegt pārbaudītas darba metodes, rūpīga sagatavošanās un konsekventa rīcība. Izvairies no nepārdomāta riska un pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas izvērtē iespējamos ieguvumus un sekas. Dažiem šīs zīmes pārstāvjiem nedēļas vidū var rasties iespēja mainīt darbavietu, uzņemties jaunus pienākumus vai pievienoties citam kolektīvam. Sākotnēji jaunā vide var prasīt zināmu pielāgošanos, taču atvērtība, ieinteresētība un prasme sadarboties palīdzēs ātrāk iejusties. Ceturtdien pat neliela papildu piepūle var dot pamanāmu rezultātu. Šī būs piemērota diena, lai parādītu savas zināšanas, profesionālās spējas un rakstura stiprās puses. Rīkojies pārliecinoši, taču centies saglabāt mierīgu un lietišķu attieksmi. Brīvdienās vēlams vairāk laika pavadīt svaigā gaisā. Pastaiga, izbrauciens ārpus pilsētas vai mierīga atpūta dabā palīdzēs mazināt uzkrāto spriedzi, sakārtot domas un atjaunot enerģiju nākamajai nedēļai.
Lauva
Ir sācies periods, kad tev būs vieglāk pārvarēt līdzšinējos šķēršļus un īsā laikā panākt ievērojamu progresu. Mērķtiecīga rīcība un pārliecība par saviem spēkiem palīdzēs tikt galā arī ar sarežģītākiem uzdevumiem, kas iepriekš varēja šķist grūti paveicami. Šis ir piemērots laiks jaunu kontaktu veidošanai, sadarbības iespēju apspriešanai un kopīgu ieceru attīstīšanai. Tavs šarms, pārliecība un autoritāte atstās labu iespaidu uz apkārtējiem, tāpēc tavas idejas un priekšlikumi, visticamāk, tiks uztverti ar atsaucību. Tomēr centies arī ieklausīties citu viedokļos un nepārņemt visu iniciatīvu tikai savās rokās. Tuvojoties nedēļas nogalei, vēlams pakāpeniski samazināt darba tempu un nepārslogot sevi ar jauniem pienākumiem. Nopietnākos uzdevumus, kuri neprasa tūlītēju risinājumu, labāk atlikt uz nākamo nedēļu. Atpūta palīdzēs atjaunot spēkus, saglabāt skaidru domāšanu un sagatavoties turpmākajiem izaicinājumiem.
Jaunava
Situācija darbā šobrīd var būt saspringta un prasīt no tevis vairāk uzmanības nekā parasti, tāpēc pilnvērtīgai atpūtai pagaidām var neatlikt daudz laika. Tomēr saglabā mieru un rīkojies pārdomāti – līdz trešdienai tev var izdoties pagriezt notikumu attīstību sev labvēlīgākā virzienā un atrisināt daļu no sarežģītajiem jautājumiem. Tuvojoties nedēļas nogalei, iespējamas patīkamas pārmaiņas vai jauni apstākļi, kas palīdzēs uz notiekošo paraudzīties cerīgāk. Tie var dot papildu motivāciju, uzlabot noskaņojumu un atgādināt, ka pašreizējās grūtības nav ilgstošas. Brīvdienās emocijas var kļūt īpaši spēcīgas, tāpēc centies kontrolēt savu reakciju un izvairīties no asiem izteikumiem. Arī šķietami neliela rupjība, pārmetums vai netaisnīga attieksme var izraisīt nevajadzīgu konfliktu un atstāt ilgākas sekas. Iecietība, godīga saruna un spēja laikus apstāties palīdzēs saglabāt labas attiecības ar apkārtējiem.
Svari
Šobrīd tev ir svarīgi pamanīt un izmantot savas iespējas, kā arī apzināties savu vērtību un nozīmi kopīgajos procesos. Nevajadzētu pārāk zemu novērtēt savas spējas – pārliecība un gatavība uzņemties iniciatīvu var palīdzēt sasniegt vairāk, nekā sākotnēji iecerēts. Darbā sākas veiksmīgs un radošs periods, kas veicinās jaunu ideju rašanos, produktīvu sadarbību un labāku savstarpējo sapratni. Būs vieglāk vienoties ar kolēģiem, pārrunāt sarežģītus jautājumus un atrast risinājumus, kas būs pieņemami visām iesaistītajām pusēm. Atbalstu vari saņemt ne tikai no ierastā cilvēku loka, bet arī no tiem, kurus vēl nepazīsti vai ar kuriem līdz šim esi sazinājies pavisam maz. Esi atvērts jaunām pazīšanām un neatsakies no palīdzības tikai tāpēc, ka tā nāk no negaidītas puses. Šis laiks ir piemērots arī mācībām, profesionālajai izaugsmei un redzesloka paplašināšanai. Tev var rasties iespēja apgūt ko jaunu, papildināt zināšanas un sasniegt augstāku intelektuālās attīstības līmeni. Galvenais ir pārvarēt kūtrumu, neatlikt iesākto un regulāri veltīt laiku saviem mērķiem.
Skorpions
Šonedēļ vari saņemt patīkamas ziņas vai interesantus piedāvājumus no cilvēkiem, kuri atrodas citā pilsētā vai valstī. Šī informācija var pavērt jaunas iespējas, tāpēc nesteidzies to noraidīt un rūpīgi izvērtē visus nosacījumus. Trešdiena būs īpaši piemērota jaunu ieceru uzsākšanai, īpaši tad, ja tās saistītas ar sabiedrisko darbību, sadarbību, pasākumu organizēšanu vai kopīgiem projektiem. Tava spēja saprasties ar apkārtējiem un ņemt vērā atšķirīgus viedokļus palīdzēs ātrāk nonākt pie veiksmīgiem lēmumiem. Harmoniska gaisotne attiecībās veicinās produktīvas sarunas un ļaus efektīvāk risināt jautājumus, kuros nepieciešama vairāku cilvēku iesaiste. Centies būt atvērts kompromisiem un novērtē citu sniegto atbalstu. Brīvdienās vēlams mainīt ierasto vidi un veltīt vairāk laika atpūtai. Pat īss ceļojums, izbrauciens vai dažas mierīgas dienas prom no ikdienas pienākumiem palīdzēs atjaunot spēkus un uzkrāt enerģiju nākamajam darba posmam.
Strēlnieks
Šonedēļ tev būs svarīgi saglabāt reālistisku skatījumu uz notiekošo un nepieņemt lēmumus, balstoties tikai uz cerībām vai nepārbaudītiem pieņēmumiem. Centies izvairīties no neskaidrām situācijām, apšaubāmiem piedāvājumiem un solījumiem, kuriem trūkst konkrēta pamatojuma. Nemēģini ar visiem jautājumiem tikt galā vienatnē. Draugu, tuvinieku un kolēģu padoms vai praktiska palīdzība var ievērojami atvieglot sarežģītu situāciju risināšanu. Atklāta saruna ļaus paraudzīties uz notiekošo no cita skatpunkta un ātrāk atrast piemērotāko risinājumu. Šis būs labvēlīgs laiks jaunu kontaktu veidošanai. Tev būs viegli atrast kopīgu valodu ar apkārtējiem, radīt patīkamu iespaidu un ieinteresēt cilvēkus, kuru atbalsts vai pieredze var izrādīties noderīga nākotnē. Tomēr saglabā piesardzību un ļauj uzticībai veidoties pakāpeniski. Sestdien iespējams kāds nozīmīgs notikums, tikšanās vai lēmums, kas var pozitīvi ietekmēt tavu turpmāko dzīvi. Esi vērīgs pret jaunām iespējām un nebaidies pieņemt pārdomātas pārmaiņas.
Mežāzis
Šonedēļ centies neiesaistīties strīdos un neļauties provokācijām, pat ja spriedzi nejauši radi pats. Īpaši svarīgi būs saglabāt paškontroli un nepieņemt lēmumus spēcīgu emociju ietekmē. Pirms reaģē, dod sev laiku nomierināties un izvērtēt situāciju objektīvi. Darba un karjeras jomā šī nedēļa var būt veiksmīga. Tev var rasties iespēja parādīt savas profesionālās spējas, uzņemties iniciatīvu un nostiprināt savu pozīciju. Tomēr necenties visu uzmanību koncentrēt tikai uz sevi. Ļauj arī kolēģiem izteikt idejas, uzņemties atbildību un parādīt savus talantus. Savstarpējs atbalsts un veiksmīga sadarbība palīdzēs sasniegt labāku kopējo rezultātu. Svētdiena būs piemērota pārmaiņām un jauniem sākumiem. Vari atbrīvoties no nevajadzīgām lietām, novecojušiem ieradumiem vai iecerēm, kas vairs nesniedz gaidīto rezultātu. Sakārtojot apkārtējo vidi un savas domas, radīsi vietu jaunām idejām, iespējām un mērķiem.
Ūdensvīrs
Ja tev ir interesantas idejas vai vērtīgi priekšlikumi, šonedēļ būs piemērots laiks ar tiem dalīties. Tavas domas var izrādīties aktuālas, praktiski īstenojamas un saņemt apkārtējo atbalstu. Nebaidies izteikt savu viedokli un piedāvāt jaunus risinājumus, īpaši jautājumos, kuros līdzšinējā pieeja vairs nav pietiekami efektīva. Nedēļa var atnest jaunas iepazīšanās, noderīgus kontaktus un pārmaiņas profesionālajā jomā. Iespējams, parādīsies jauni pienākumi, sadarbības iespējas vai piedāvājumi, kas var ietekmēt tavu turpmāko karjeras virzību. Pirms pieņem svarīgus lēmumus, rūpīgi izvērtē gan iespējamos ieguvumus, gan papildu atbildību. Darba apjoms var būt ievērojams, un apkārtējie, visticamāk, bieži paļausies uz tavām zināšanām un pieredzi. Tāpēc iecerēto atvaļinājumu, iespējams, nāksies vēl nedaudz atlikt. Tomēr centies neuzņemties pilnīgi visu un, kur iespējams, sadali pienākumus ar citiem, lai izvairītos no pārmērīgas slodzes. Brīvdienās vēlams atvēlēt laiku ģimenei un atpūtai ārpus ierastās vides. Kopīgs izbrauciens ārpus pilsētas, pastaiga dabā vai mierīga atpūta palīdzēs atjaunot spēkus, mazināt uzkrāto spriedzi un stiprināt attiecības ar tuviniekiem.
Zivis
Šonedēļ pievērs vairāk uzmanības savām idejām, iecerēm un turpmākajiem plāniem. Skaidri formulē savus mērķus un iepazīstini ar tiem cilvēkus, kuri varētu kļūt par taviem domubiedriem vai sadarbības partneriem. Kopīgi apvienojot zināšanas, pieredzi un resursus, būs iespējams paveikt ievērojami vairāk nekā darbojoties vienatnē. Privātajā dzīvē centies vairāk laika veltīt mīļotajam cilvēkam. Atklātas sarunas, kopīgas nodarbes un savstarpēja uzmanība palīdzēs stiprināt attiecības un radīt lielāku tuvības sajūtu. Savukārt, ja kādas attiecības ilgstoši vairs nesniedz prieku, drošību vai savstarpēju sapratni, ir vērts godīgi izvērtēt to turpināšanu. Dažkārt pārdomāti pielikts punkts ļauj abām pusēm virzīties tālāk. Brīvdienas būs piemērotas vides maiņai, izbraucieniem un ceļojumiem. Pat neliels brauciens var palīdzēt atslēgties no ikdienas pienākumiem, gūt jaunus iespaidus un atjaunot enerģiju nākamajai nedēļai.