FOTO, VIDEO. “Šis bija īss, bet neaizmirstams moments” un “slapji acu kaktiņi” – atskaņas no “Prāta Vētras” koncerta Liepājā 0
Vakar, 18. jūlijā, grupa “Prāta Vētra” ar koncertu Liepājas stadionā “Daugava” noslēdza “Pirmās dienas tūri” un padarīja šo vakaru neaizmirstamu tūkstošiem fanu.
Nemaz nebija jāgaida koncerta beigas, kad sociālie tīklu burtiski čumēja un mudžēja no neviltotām emocijām – nostalģijas, sajūsmas, kā arī neizpratnes – par koncertā pieredzēto.
Piedāvājam arī jums ielūkoties koncerta atskaņās!
Prāta vētra Liepājā ❤️ pic.twitter.com/1U2yFIhapa
— Uldis Sesks (@UldisSesks) July 19, 2026
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@p.polikarpovs Paldies, Renār! Šis bija īss bet neaizmirstams moments! @BRAINSTORM_PrataVetra #prātavētra #pratavetra #liepaja #latvija ♬ original sound – Pjotrs Poļikarpovs
Šovakar “Daugavas” stadionu #Liepājā piepildījuši “Prāta vētra” cienītāji. Klausītāju netrūkst arī Jūrmalas parkā un baudījums visiem sanākušajiem ir tik pat liels. pic.twitter.com/Hlt6K1Rwmc
— Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) July 18, 2026
“Prāta Vētras” koncerttūres “Pirmās dienas tūre” noslēgumā norisinājās oficiālā ballīte Liepājas pludmales bārā “Cukurfabrik’”, savukārt “Prāta Vētras” oficiālā “afterparty” notika no plkst. 22 līdz rītausmai.