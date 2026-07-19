Foto: LETA, ekrānuzņēmums no “Threads”/_masha

FOTO, VIDEO. “Šis bija īss, bet neaizmirstams moments” un “slapji acu kaktiņi” – atskaņas no “Prāta Vētras” koncerta Liepājā 0

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LA.LV
10:05, 19. jūlijs 2026
Viedokļi

Vakar, 18. jūlijā, grupa “Prāta Vētra” ar koncertu Liepājas stadionā “Daugava” noslēdza “Pirmās dienas tūri” un padarīja šo vakaru neaizmirstamu tūkstošiem fanu.

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Nemaz nebija jāgaida koncerta beigas, kad sociālie tīklu burtiski čumēja un mudžēja no neviltotām emocijām – nostalģijas, sajūsmas, kā arī neizpratnes – par koncertā pieredzēto.

Piedāvājam arī jums ielūkoties koncerta atskaņās!

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@p.polikarpovs Paldies, Renār! Šis bija īss bet neaizmirstams moments! @BRAINSTORM_PrataVetra #prātavētra #pratavetra #liepaja #latvija ♬ original sound – Pjotrs Poļikarpovs

“Prāta Vētras” koncerttūres “Pirmās dienas tūre” noslēgumā norisinājās oficiālā ballīte Liepājas pludmales bārā “Cukurfabrik’”, savukārt “Prāta Vētras” oficiālā “afterparty” notika no plkst. 22 līdz rītausmai.

Prāta vētras koncerttūre "Pirmās dienas tūre" 2025
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