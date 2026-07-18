Foto: Ekrānuzņēmums no video

“No lauku cilvēka dabas neaizbēgt!” Magone atzīst, ka neizturēja sev nosprausto mērķi 0

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LA.LV
8:54, 18. jūlijs 2026
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360TV raidījuma “Slavenības. Bez filtra” dalībniece un dzejniece Magone Liedeskalna atzīst, ka iecere šogad atteikties no dārza izrādījusies īslaicīga.

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“Vai tad lauku cilvēks var palikt bez sava kartupeļa, gurķīša un puķītes? Nu tak nevar,” viņa saka, izrādot savu šīs sezonas veikumu.

Lai arī dārziņš šogad ir neliels, tajā aug kartupeļi, bietes un īpaši plaša magoņu kolekcija. Magone neslēpj, ka šosezon viņai izveidojies īsts “magoņu fetišs” – viņa kolekcionē dažādu šķirņu magones un priecājas par to krāšņo ziedēšanu. Papildus tām dārzu rotā arī pīpenes un citi ziedi.

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Pavasarī dzejniece bijusi aizņemta ar koncertiem, pasākumiem un citiem darbiem, tomēr atradusi laiku arī dārza darbiem. “Dārziņš ir maziņš, bet vismaz kaut kas ir,” viņa secina.

VIDEO:

Magone Liedeskalna fotosesijā ar draudzenēm
TV šovu zvaigzne Magone Liedeskalna
Magone Šutoviene uzstājas kopā ar grupu "Bermudu divstūris".

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