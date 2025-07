Foto: Pexels

Auns

Labvēlīga diena. Noskaņojies izlēmīgi – neapjūc, kad veiksme pati nāk pie tevis rokās, un centies neizlaist nevienu iespēju. Daudziem šodien lieliski izdodas tas, kas iepriekš nesanāca. Šodien Auni ātri pieņems pareizus lēmumus, risinās sarežģītus jautājumus un ātri apgūst to, par ko iepriekš bija tikai miglains priekšstats. Šķiet, ka tev viss ir pa spēkam, bet neaizmirsti arī par atpūtu – tā šodien nāks tikai par labu. Vari veikt kādas veselību stiprinošas procedūras – tās sniegs jūtamu efektu.

Vērsis

Dienas pirmā puse piemērota jebkurām sarunām. Tu spēsi atrast kopīgu valodu pat ar tiem, kurus iepriekš neviens īsti nesaprata. Pat spītīgākos pretiniekus tev izdosies pārliecināt. Nesenie konkurenti sapratīs, ka cīņa ar tevi nav vērta, un pāries tavā pusē. Dienas otrā puse būs piemērota nedaudz garlaicīgākiem, bet ļoti noderīgiem darbiem.

Dvīņi

Grūti būs izvairīties no satraukuma, iespējami arī pārpratumi. Ne vienmēr pareizi sapratīsi apkārtējos, un arī viņi dažkārt aizmirsīs par agrāk dotajiem solījumiem. Tas var radīt neveiklas situācijas – centies tās uztvert ar humoru. Tas noteikti būs labāk nekā ķildoties. Otrajā dienas pusē parādīsies iespēja mainīt situāciju uz labo pusi. Vakarā var rasties iemesls nelieliem mājas svētkiem.

Vēzis

Veiksmīga un ražīga diena. Labi piemērota dažādiem darbiem – arī sarežģītiem vai pavisam jauniem. Svarīgi – nebaidīties no grūtībām un neapjukt, sastopoties ar šķēršļiem. Tu spēsi sasniegt savu mērķi pat tad, ja apstākļi nav ideāli. Attiecības ar apkārtējiem rit harmoniski, tu biežāk satiksi tādus cilvēkus, ar kuriem vienkārši ir patīkami parunāt vai kopā pavadīt laiku.

Lauva

Lieliska diena sarunām, iepazīšanās, domubiedru un sabiedroto meklēšanai. Tev viegli izdosies iepatikties cilvēkiem, parādīt sevi no labākās puses un ieinteresēt citus ar savām idejām. Tu vari kādam sagrozīt galvu, bet pats noteikti nezaudēsi kontroli. Tev dzimst jaunas idejas – pārrunā tās ar tiem, kuriem ir līdzīgi mērķi un intereses. Sarunas var būt garas, bet ļoti auglīgas.

Jaunava

Dienas sākums piemērots svarīgu jautājumu apspriešanai. Neatkarīgi no tēmas – saruna būs gan patīkama, gan noderīga. Tu spēsi pārliecināt pat tos, kuri iepriekš neatzina nevienu citu viedokli kā savu. Tavs šarms bieži palīdzēs uzvarēt strīdos. Otrā dienas puse būs piemērota patstāvīgam darbam – viss izrādīsies vieglāk nekā gaidīji. Pareizie risinājumi būs viegli pamanāmi, un veiksme būs tavā pusē.

Svari

Viegls un interesants dienas ritējums. Veiksme bieži būs tev blakus, tāpēc ir vērts ķerties pie kā svarīga. Daudzi darbi, kas agrāk nesekmējās, šobrīd būs paveicami līdz galam. Iespējama svarīgas informācijas vai labu ziņu saņemšana no tālienes. Otrajā pusdienā parādīsies iespējas mācīties – gan no dzīves, gan no citiem cilvēkiem. Iespējamas jaunas draudzības vai darba attiecības, kas drīz kļūs nozīmīgas tavā dzīvē.

Skorpions

Veiksmīga diena, īpaši tiem uzdevumiem, kas prasa radošu pieeju, iztēli un atjautību. Lai gan var pietrūkt zināšanu, tu ātri iemācīsies visu nepieciešamo. Iespējamas interesantas tikšanās ar cilvēkiem, par kuriem iepriekš esi dzirdējis tikai labu. Otrajā dienas pusē iespējami pārsteidzoši sakritību brīži. Tie pamudinās uz interesantām domām un palīdzēs saprast, kā rīkoties tālāk. Labs laiks plānu veidošanai un to pārrunāšanai ar domubiedriem.

Strēlnieks

Mierīga un produktīva diena. Darbu var būt vairāk nekā parasti, taču tu par to nesūdzēsies. Tu spēsi gudri izmantot savu enerģiju, un pūles tiks atalgotas. Ir vērts atjaunot senas profesionālās saiknes – bijušie sadarbības partneri var nākt klajā ar jauniem interesantiem piedāvājumiem. Šodien tev būs iespēja atrisināt ģimenes jautājumus, ieviest kārtību mājās. Tu pat vari palīdzēt izlīgt tuviniekiem, kuri jau ilgu laiku ir bijuši sastrīdējušies.

Mežāzis

Biežāk nekā parasti var rasties nesaskaņas un strīdi. Nebūs viegli saglabāt mieru – iespējams, sadusmosies pat sīku iemeslu dēļ. Centies kontrolēt savas emocijas – tas pasargās no nepieciešamības vēlāk atvainoties par asiem vārdiem. Ne visi tavi plāni īstenosies – iespējama tikšanos vai darbu atcelšana. Esi piesardzīgs ar pirkumiem – iespējams tie būs neveiksmīgi vai parādīsies liekas izmaksas.

Ūdensvīrs

Nesteidzies! Ne visi darbi, kas izskatās vienkārši, tādi patiešām būs. Bieži sāksi ar pārliecību, ka viss ies ātri, bet drīz sapratīsi – būs jāiegulda vairāk pūļu. Esi neatlaidīgs – vēlāk sev pateiksi paldies, ka nenobijies. Daudz kas būs atkarīgs no tavas attieksmes pret apkārtējiem. Neuzticies visiem pēc kārtas. Ja kāds pārāk centīgi cenšas iegūt tavu simpātiju – esi uzmanīgs. Atbalstu meklē pie tiem, kuri jau ir pierādījuši, ka viņiem rūp kopīgs rezultāts.

Zivis

Dienas sākumā esi uzmanīgs – tas nav piemērots laiks jaunu lietu sākšanai. Iespējamas aizķeršanās, kļūdas un nelabvēlīgi apstākļi. Taču drīz situācija mainīsies uz labo pusi, un tu sapratīsi, kā vislabāk rīkoties. Šī diena ir piemērota komunikācijai. Tikšanās ar dažādiem cilvēkiem ritēs veiksmīgi, tu atstāsi spēcīgu iespaidu. Attiecības, kas šodien veidojas profesionālā vidē, ar laiku var pāraugt romantiskās.

