“Uz Barona ielas nav velo joslas – tā ir pašnāvnieku josla,” Ansis Pūpols par veloinfrastruktūru galvaspilsētā 0

LA.LV
13:58, 22. septembris 2025
Viedokļi

Ansis Pūpols, Rīgas domes Satiksmes komitejas vadītāja vietnieks (NA) un filmu producents, TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja ieceres paplašināt velo infrastruktūru pilsētā. Viņš uzsvēra, ka cilvēkiem ir tiesības uz vienlīdzīgu pieeju transportam, tostarp braukšanu ar personīgo automašīnu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šodien sāksies astronomiskais rudens – 3 zodiaka zīmēm tas nesīs jaunas, negaidītas iespējas
Viņu tur ir simtiem – Putina “ēnu flote” pārpludinājusi Baltijas jūru: krasta apsardze atklāj satraucošas detaļas
“Mēs esam pagodināti!” Kāds jaunais pāris uz kāzām ielūdzis Edgaru Rinkēviču un priecājas, kā viss izvērties 22
Lasīt citas ziņas

“Ir konstitucionāls Satversmē rakstīts cilvēkiem tiesības uz vienlīdzīgo, kas paredz, ka cilvēkiem ir tiesības arī braukt ar savu mašīnu. Es būšu pret to, ka mēs šīs tiesības cilvēkiem ierobežosim, līdz ar to šobrīd ir divas velojoslas uz Čaka ielas,” sacīja Pūpols.

Viņš īpaši kritizēja situāciju uz Barona ielas, kur esošā velojosla pēc viņa teiktā nav droša.

CITI ŠOBRĪD LASA
Maskava saskaras ar masīvu bezpilota dronu uzbrukumu, pilsētā dzirdamas sprādzienu skaņas
Neidentificēti droni pilnībā “paralizē” Kopenhāgenas lidostu
“Jūs esat brīdināti!” Polijas amatpersonas izplata nepārprotamu paziņojumu Krievijai

“Ir ļoti bīstama velojosla uz Barona ielas, kas pat nav velojosla, bet ir kaut kāda pašnāvnieku josla. Tur būs vai nu tā auto kustība jāaizliedz, vai velo kustība jāaizliedz, tur nevar abas divas paralēli pastāvēt,” skaidroja Pūpols.

Attiecībā par iespējām izbūvēt velojoslu Brīvības ielā viņš ir skeptisks:

“Bet, ka Brīvības ielā vēl vienu joslu, es nezinu, vai tas varētu būt uz autojoslu rēķina, jo šobrīd tur pa divām joslām braukšana ir normāla, bet, ja vienu joslu noņem, es nezinu, vai es būtu par.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Rīga velosipēdistu acīm! Lēti un ērti, bet bedres kā ielejas, nedroši rajoni un nozagts velosipēds
“Paskatījos pa kreisi, un viņš pēkšņi uzradās!” Ādažos uz gājēju pārejas notriec velosipēdistu
TV24
“Nevar vairs normāli paiet un pabraukt pa Rīgas ielām!” RPP pārstāvis komentē pārvietošanos siltajā laikā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.