“Uz Barona ielas nav velo joslas – tā ir pašnāvnieku josla,” Ansis Pūpols par veloinfrastruktūru galvaspilsētā 0
Ansis Pūpols, Rīgas domes Satiksmes komitejas vadītāja vietnieks (NA) un filmu producents, TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja ieceres paplašināt velo infrastruktūru pilsētā. Viņš uzsvēra, ka cilvēkiem ir tiesības uz vienlīdzīgu pieeju transportam, tostarp braukšanu ar personīgo automašīnu.
“Ir konstitucionāls Satversmē rakstīts cilvēkiem tiesības uz vienlīdzīgo, kas paredz, ka cilvēkiem ir tiesības arī braukt ar savu mašīnu. Es būšu pret to, ka mēs šīs tiesības cilvēkiem ierobežosim, līdz ar to šobrīd ir divas velojoslas uz Čaka ielas,” sacīja Pūpols.
Viņš īpaši kritizēja situāciju uz Barona ielas, kur esošā velojosla pēc viņa teiktā nav droša.
“Ir ļoti bīstama velojosla uz Barona ielas, kas pat nav velojosla, bet ir kaut kāda pašnāvnieku josla. Tur būs vai nu tā auto kustība jāaizliedz, vai velo kustība jāaizliedz, tur nevar abas divas paralēli pastāvēt,” skaidroja Pūpols.
Attiecībā par iespējām izbūvēt velojoslu Brīvības ielā viņš ir skeptisks:
“Bet, ka Brīvības ielā vēl vienu joslu, es nezinu, vai tas varētu būt uz autojoslu rēķina, jo šobrīd tur pa divām joslām braukšana ir normāla, bet, ja vienu joslu noņem, es nezinu, vai es būtu par.”