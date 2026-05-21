"Šis ir īstais brīdis pārrunāt situāciju ar bērniem un vecākiem!" Zīle aicinu visus pārlasīt materiālus, kas pieejami "sargs.lv" un "112.lv"
Galvenais jebkurā apdraudējuma situācijā ir saglabāt mieru un veselo saprātu, TV24 raidījumā “Dienas personība” uzsver Krīzes vadības centra vadītājs, pulkvedis Arvis Zīle. Viņš norāda, ka visdrošāk rīkoties iespējams tad, ja cilvēki jau iepriekš ir iepazinušies ar rīcības instrukcijām, pārrunājuši tās ģimenē un apzinājuši drošākās vietas savā mājoklī.
Zīle aicina iedzīvotājus šobrīd pārlasīt pieejamos informatīvos materiālus vietnēs sargs.lv un 112.lv, nepieciešamības gadījumā tos izdrukāt un pārrunāt ar ģimenes locekļiem — bērniem, vecākiem un citiem tuviniekiem. Tāpat viņš rosina padomāt par kaimiņiem, kuriem krīzes situācijā varētu būt nepieciešama palīdzība.
Svarīgi jau laikus, pirms šūnu apraides brīdinājuma saņemšanas, apstaigāt savu mājokli un saprast, kura tajā ir drošākā vieta. Par drošākām uzskatāmas telpas pēc iespējas zemākā stāvā, tuvāk zemei vai pagrabā, ja tāds ir pieejams.
Ja patvērums pagrabā nav iespējams, ieteicams ievērot tā saukto divu sienu principu. Tas nozīmē, ka starp cilvēku un apdraudējumu, kas gaisa trauksmes gadījumā atrodas ārpusē, jābūt vismaz divām sienām. Priekšroka dodama nesošām sienām, telpām bez stikliem un bez materiāliem, kas var viegli aizdegties vai trieciena gadījumā radīt šķembas.
Šāda rīcība var palīdzēt maksimāli samazināt risku un pasargāties apdraudējuma gadījumā. Ja droša telpa nav pieejama, jāmeklē pēc iespējas zemāka vieta.
Savukārt, ja cilvēks brīdinājuma brīdī atrodas ārā un tālu no ēkām, Zīle iesaka meklēt zemāku reljefa vietu, piemēram, grāvi. Atrodoties zemāk par zemes horizonta līniju, risks tikt tieši apdraudētam būtiski samazinās.
