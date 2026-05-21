Labāk nobrāzti ceļgali, nekā “telefonkakls” un stājas traucējumi. Fizioterapeite aicina brīvlaikā ierobežot bērnu “telefonlaiku” 0
Tuvojoties vasaras brīvlaikam, bērnu un pusaudžu vecāki ir aicināti kritiski izvērtēt laiku, ko viņu atvases pavada viedierīcēs. Kūrorta rehabilitācijas centra (KRC) “Jaunķemeri” galvenā fizioterapeite Ilona Zaremba uzsver – jebkuram bērnam vecumā no 5 līdz 18 gadiem pie ekrāniem pavadītais laiks (telefons, dators, planšete) nedrīkstētu pārsniegt 2 h dienā. Realitātē šis laiks tiek ievērojami pārsniegts, kā rezultātā fizioterapeitu kabinetos nonāk arvien jaunāki pacienti ar nopietnām hroniskām kaitēm.
“Agrāk bērni vasarās daudz laika pavadīja ārā, spēlējot bumbu vai ķerenes – nobrāzti ceļgali un zilumi bija sezonas klasika. Mūsdienās visas spēles pārcēlušās uz virtuālo vidi, un nobrāzto ceļgalu vietā tagad ārstējam sekas, ko rada ilgstoša sēdēšana nepareizās pozās,” novērojumos dalās KRC “Jaunķemeri” galvenā fizioterapeite Ilona Zaremba, uzsverot, ka mūsdienās ar vairāk vai mazāk izteiktiem stājas traucējumiem sastopas teju ikviens skolas vecuma bērns.