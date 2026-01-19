Olga Dreģe, komentējot Dailes teātra atlaišanas skandālu, atzīst, ka par savu atlaišanu nav bijusi lietas kursā 18
Janvāra sākumā Latviju pāršalca aktrises Leldes Dreimanes stāsts par to, kā viņa atlaista no Dailes teātra. Viņas atklāsmēm sekoja gan skaidrojums no Dailes teātra direktora Jura Žagara, gan asas diskusijas sociālajos tīklos. Taču nupat leģendārā Dailes teātra aktrise Olga Dreģe atzinusi, ka par savu atlaišanu neesot zinājusi.
Olga Dreģe, kā ziņo Lasi.lv, “Kultūrzīmēm” atzina, ka par savu atlaišanu pat neesot lietas kursā: “Jau sen Jurim esmu teikusi, ka labprāt ietu ārštatā, jo nekas taču, mīļie, nav mūžīgs, laika rats nav apturams! Dailes teātris iztiek bez Pāvula, bez Liepiņa, bez Bērziņas, bez Artmanes, un arī bez Dreģes un Lidijas Pupures iztiks! Man taču 1. martā paliks 88 gadi, nekas nav mūžīgs, citi nemaz tik ilgi nenodzīvo…”
Tāpat viņa skaidrojusi, ka viņai ir viena izrāde mēnesī, un kolēģu priekšā viņai ir kauns saņemt algu par to, jo teātris jau tā tik ilgi esot “ar viņu auklējies”.
Kā vēstīts iepriekš, Juris Žagars LA.LV skaidroja, ka “VSIA “Dailes teātris” valde 2025.gada 29.oktobrī pieņēma valdes lēmumu par teātra strukturālajām izmaiņām, nosakot mākslinieciskās daļas štata darbinieku skaita samazinājumu.
Minēto strukturālo izmaiņu ietvaros tiek likvidētas 3 brīvās aktieru vakances un 4 aktieru amata vietas. Aktieru amata vietu likvidēšana veikta, izvērtējot aktieru nodarbinātību un pieprasījumu pēc viņu profesionālās darbības, saskaņā ar apstiprinātajiem izvērtēšanas kritērijiem, kas garantētu maksimāli vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem. Dailes teātra aktrises Leldes Dreimanes vēstījums sociālajos tīklos, uz kuru atsaucas mediji, satur daļu nekorektu apgalvojumu, norāda teātra valde, tādēļ sniedz papildu skaidrojumu:
Divas Dailes teātra cienījamākās aktrises Olga Dreģe un Lidija Pupure pašas piedāvāja turpināt strādāt teātrī kā ārštata aktrises, Mirdza Martinsone arī patlaban apsver iespēju pāriet ārštatā.
Visas trīs spožās aktrises turpinās spēlēt esošajās izrādēs un turpinās piedalīties aktieru atlasēs.