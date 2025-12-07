Pirmās adventes vainagi 2025

Otrā advente iesākusies ar pelēku un lietainu laiku: vai vakarā kaut kas mainīsies? 0

LETA
8:59, 7. decembris 2025
Ziņas Dabā

Otrajā adventē gaidāms pelēks un lietains laiks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Svētdien debesis būs apmākušās, teritorijas lielākajā daļā gaidāms neliels lietus, kas vakarā vietām valsts austrumos pāries slapjā sniegā. Vējš saglabāsies lēns līdz mērens un pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem.

Gaiss neiesils vairāk par 0…+3 grādiem.

Rīgā diena būs mākoņaina, palaikam gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, bet gaisa temperatūra saglabāsies tāda pati, kā naktī: +2…+3 grādu robežās.

Šorīt vietām Latgalē un Zemgalē braukšanu apgrūtināja apledojums uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Slidenos ceļa posmus pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 12 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Jēkabpils līdz Nīcgalei un Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Gulbenes, Madonas un Jēkabpils apkārtnē.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

