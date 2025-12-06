Foto: Pexels

Jaunā darba nedēļa nesīs siltu un slapju laiku, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Svētdien debesis aizklās mākoņi, teritorijas lielākajā daļā palaikam tie atnesīs lietu, vietām austrumos arī slapju sniegu. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra gan nakts, gan dienas stundās gaidāma -1…+3 grādu robežās.

Jaunnedēļ, pastiprinoties ciklona ietekmei, debesis saglabāsies mākoņainas un valsts teritoriju no rietumiem šķērsos vairākas nokrišņu zonas. Pirmdien un otrdien teritorijas lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus, nakts stundās vietām austrumos būs novērojamas arī sniega pārslas. Naktī uz pirmdienu valsts austrumos lokāli iespējama arī atkala. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Arī rīta stundas vietām austrumos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību.

Šajās dienās pastiprināsies dienvidu, dienvidaustrumu vējš, vietām piekrastē brāzmās sasniedzot 15-18 metrus sekundē, bet otrdien vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem.

Gaisa temperatūra naktīs nekļūs zemāka par 0…+3 grādiem, bet pirmdienas dienā daudzviet termometra stabiņš pakāpsies līdz +1…+6 grādiem, Kurzemes piekrastē – pat līdz +7 grādiem. Savukārt otrdien gaiss iesils līdz +6…+8 grādiem.

No nedēļas vidus vējš pastiprināsies un kļūs brāzmains jau plašākā teritorijā. Gan naktīs, gan dienās gaisa temperatūra saglabāsies pozitīva, vien nedēļas izskaņā vietām austrumu rajonos termometra stabiņš atkal noslīdēs zem 0 grādu atzīmei.

