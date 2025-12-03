VIDEO. Pilsētas novērošanas kameras fiksē pārsteidzošu draudzību starp lapsu un ūdru 0
Anglijas pilsētas Linkolnas iedzīvotājus pārsteidzis neparasts duets — pilsētas novērošanas kameras agrās rīta stundās ir iemūžinājušas lapsu un ūdri, kas rotaļīgi skraidījuši pa vairākām pilsētas apkaimēm.
Ierakstos dzīvnieki redzami šķietami bezbailīgi klaiņojam pa pilsētas ielām, un Linkolnas pilsētas dome, apskatot materiālu, norādījusi, ka aina atgādina sirsnīgu Ziemassvētku reklāmu, kuras laikā negaidīti uzplaukst draudzība. Nav zināms, no kurienes abi dzīvnieki ieradušies vai kāpēc atradušies viens otra kompānijā.
Dabas speciālisti atzīst, ka šāda mijiedarbība ir reta un gandrīz neticama. “Lincolnshire Wildlife Park” izpilddirektors Stīvs Nikols notikušo raksturojis kā ļoti dīvainu un uzsvēris, ka lapsas un ūdri parasti nedzīvo un nemedī vienās teritorijās. Viņš piebilda, ka dabā šie dzīvnieki drīzāk izvairītos viens no otra vai pat konfliktētu, nevis mierīgi pastaigātos gar veikalu skatlogiem.
Vietnes “Facebook” lietotāji, redzot ierakstu fragmentus, ātri vien sākuši salīdzināt tos ar emocionālām Ziemassvētku reklāmām, piešķirot notikušajam sirsnīgu un simbolisku noskaņu. Redzēt lapsu pilsētvidē nav retums, taču ūdrs tik apdzīvotā vietā ir ļoti neparasts viesis, kas tikai pastiprina notikuma īpašumu.
Dzīvnieki jau kļuvuši par vietējās sabiedrības uzmanības centru, veltot tiem skaistus zīmējumus, un daudzi cer, ka viņu neparastais kopīgais piedzīvojums nav bijis tikai vienreizējs brīnums.