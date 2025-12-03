VIDEO. Pilsētas novērošanas kameras fiksē pārsteidzošu draudzību starp lapsu un ūdru 0

LA.LV
22:25, 3. decembris 2025
Ziņas Dabā

Anglijas pilsētas Linkolnas iedzīvotājus pārsteidzis neparasts duets — pilsētas novērošanas kameras agrās rīta stundās ir iemūžinājušas lapsu un ūdri, kas rotaļīgi skraidījuši pa vairākām pilsētas apkaimēm.

Saikne ir maģiska! Neviens mājdzīvnieks nespēj mīlēt jūs tā, kā šīs 10 suņu šķirnes
Vai tiešām ASV uz to būs spējīga? Makrons brīdinājis Zelenski par bīstamu pavērsienu – viņam draud briesmas… 40
TV24
“Sadales tīkli” sola: Iedzīvotājiem tarifs no 1. janvāra nemainīsies! Taču – ir nianses: kādam rēķini tomēr pieaugs
Lasīt citas ziņas

Ierakstos dzīvnieki redzami šķietami bezbailīgi klaiņojam pa pilsētas ielām, un Linkolnas pilsētas dome, apskatot materiālu, norādījusi, ka aina atgādina sirsnīgu Ziemassvētku reklāmu, kuras laikā negaidīti uzplaukst draudzība. Nav zināms, no kurienes abi dzīvnieki ieradušies vai kāpēc atradušies viens otra kompānijā.

Dabas speciālisti atzīst, ka šāda mijiedarbība ir reta un gandrīz neticama. “Lincolnshire Wildlife Park” izpilddirektors Stīvs Nikols notikušo raksturojis kā ļoti dīvainu un uzsvēris, ka lapsas un ūdri parasti nedzīvo un nemedī vienās teritorijās. Viņš piebilda, ka dabā šie dzīvnieki drīzāk izvairītos viens no otra vai pat konfliktētu, nevis mierīgi pastaigātos gar veikalu skatlogiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putinu “nolika uz pauzes”: Indijas žurnālists pārsteidz diktatoru ar neveiklu jautājumu par Ukrainu
Kokteilis
FOTO. Kas par līksmību! Ielūkojies, kā pašmāju slavenības nosvinēja LIDO restorāna atklāšanu
Saeima pieņēmusi 2026. gada budžetu – deficīts 3,3% no IKP

Vietnes “Facebook” lietotāji, redzot ierakstu fragmentus, ātri vien sākuši salīdzināt tos ar emocionālām Ziemassvētku reklāmām, piešķirot notikušajam sirsnīgu un simbolisku noskaņu. Redzēt lapsu pilsētvidē nav retums, taču ūdrs tik apdzīvotā vietā ir ļoti neparasts viesis, kas tikai pastiprina notikuma īpašumu.

Dzīvnieki jau kļuvuši par vietējās sabiedrības uzmanības centru, veltot tiem skaistus zīmējumus, un daudzi cer, ka viņu neparastais kopīgais piedzīvojums nav bijis tikai vienreizējs brīnums.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Veterinārārsti nosauc piecus darbus, kurus mīļdzīvnieku īpašniekiem jāpaveic decembrī
Interesants atklājums par kaķu vēsturi. Vai zini, kā šie mīluļi dzīvoja pirms tie kļuva par mājdzīvniekiem?
Mājas
Vai jūsu kaķis dusmojas, kad atstājat viņu vienu? Eksperti skaidro kaķu emocijas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.