VIDEO. Nākamais saulriets tikai augustā: Aļaskas ziemeļos iestājusies "mūžīgā diena"
Pasaules vistālākajā ziemeļu pilsētā Utkjāgvikā, Aļaskā, nupat ir noslēdzies pēdējais saulriets pirms garās pusnakts saules sezonas.
Svētdien, 10. maijā, saule pie horizonta nodzisa vien uz īsu brīdi – plkst. 1:48 pēc vietējā laika tā norietēja, lai jau pēc nedaudz vairāk nekā stundas, plkst. 2:57, atkal uzlēktu. Šī bija pēdējā reize līdz pat augusta sākumam, kad pilsētas iedzīvotāji pieredzēja tumsu, jo turpmākos mēnešus saule vairs nepazudīs aiz horizonta.
Utkjāgvika, kas agrāk bija pazīstama kā Barova, ir vistālāk uz ziemeļiem esošā apdzīvotā vieta ASV. Tās atrašanās vieta pie Ziemeļu Ledus okeāna krastiem nodrošina krasas dienasgaismas svārstības visa gada garumā – no pilnīgas tumsas ziemā līdz nepārtrauktai saules gaismai vasaras saulgriežu laikā. Šogad nebeidzamā diena ilgs līdz pat 2. augustam, kad saule pirmo reizi atkal uz brīdi “ienirs” okeānā.
Lai gan pilsētā dzīvo nedaudz mazāk par 5000 iedzīvotāju, kuriem šādi dabas kontrasti nav sveši, nepārtraukta saules gaisma nebūt nenozīmē vasarīgu svelmi. Pat jūlijā, kas parasti ir gada siltākais mēnesis, vidējā gaisa temperatūra ir tikai aptuveni +9 grādi pēc Celsija skala. Retos izņēmuma gadījumos karstuma viļņi var pakāpties līdz pat +21 grādam, tomēr tik tālos ziemeļos vasaras sniegs nav nekas neparasts – piemēram, pagājušā gada jūnijā septiņas dienas bija novērojamas arī sniegpārslas.
Interesanti, ka pat pēc 2. augusta, kad saule beidzot norietēs, pilsēta uzreiz neiegrims tumsā. Saule joprojām atradīsies pietiekami tuvu horizontam, lai debesīs saglabātos krēsla, un īsta nakts tumsa Utkjāgvikā atgriezīsies tikai 21. septembrī.