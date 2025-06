Foto: Shutterstock

Nogurums, atmiņas pasliktināšanās, ādas izmaiņas – šie un citi ir nopietni simptomi, kas liecina, par B12 vitamīna trūkumu organismā







Kas ir B12 vitamīns, un kāpēc tā trūkums var būt bīstams? Dažādi vitamīni un uzturvielas rūpējas par mūsu veselību – no matiem un nagiem līdz sirdij, smadzenēm un kauliem. B12 vitamīns bieži tiek atstāts novārtā, salīdzinot ar populārākajiem A vai C vitamīniem, taču tā trūkumam var būt nopietnas sekas, kuras nevajadzētu ignorēt, vēsta “GQ“.

Kas ir B12 vitamīns, un kā tas darbojas?

B12 vitamīns jeb kobalamīns ir būtiska uzturviela, kas galvenokārt sastopama dzīvnieku izcelsmes produktos. Tā uzsūkšanās organismā ir ļoti svarīga nervu sistēmas veselībai, sarkano asinsķermenīšu veidošanai un DNS sintēzei. Citiem vārdiem sakot, tas būtiski ietekmē mūsu enerģijas līmeni, smadzeņu darbību un vispārējo veselību.

Kā saprast, vai trūkst B12 vitamīna?

Tā kā B12 vitamīns, galvenokārt, iegūst no uztura, daļai cilvēku tas var trūkt – to sauc par B12 deficītu. Tas ir diezgan izplatīts, īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem – apmēram 1 no 10 cilvēki, kas vecāki par 75 gadiem, cieš no B12 vitamīna trūkuma.

Simptomi var būt līdzīgi kā D vitamīna vai dzelzs trūkumam:

nogurums, vājums, bāla āda;

jušanas traucējumi (tirpšana rokās vai kājās);

gaitas grūtības, garastāvokļa svārstības;

atmiņas pasliktināšanās;

ādas izmaiņas – bālgana vai dzeltenīga krāsa, pigmentācijas traucējumi, izsitumi.

Lai precīzi noteiktu B12 līmeni, jāvēršas pie ārsta un jāveic asins analīzes.

Kam visbiežāk ir B12 deficīts?

Lai gan B12 vitamīna trūkumu var piedzīvot ikviens, vairāk riskam pakļauti ir:

cilvēki ar gremošanas trakta slimībām (piemēram, celiakiju vai krona slimību);

veģetārieši un vegāni;

cilvēki, kas lieto noteiktas zāles (piemēram, metformīnu vai medikamentus kuņģa skābes mazināšanai);

alkohola lietotāji;

cilvēki ar autoimūnām slimībām (1. tipa diabēts, vairogdziedzera traucējumi);

seniori, īpaši virs 75 gadiem.

Vai B12 var iegūt no uztura?

Jā! Ja ir aizdomas par B12 trūkumu, uzturā jāiekļauj produkti, kas to satur palielinātā daudzumā.

Dzīvnieku izcelsmes produkti:

aknas, liellopu gaļa, zivis (piemēram, lasis, tuncis);

mājputni, olas, piens, jogurts, siers.

Veģetāriešiem un vegāniem:

graudaugi, augu piena produkti, raugs.

Tomēr ar augu izcelsmes produktiem vien parasti nepietiek, tāpēc ieteicams lietot arī uztura bagātinātājus.

Vai drīkst lietot B12 uztura bagātinātājus?

Protams. Cilvēki ar trūkumu var lietot uztura bagātinātājus, lai papildinātu B12 līmeni un mazinātu simptomus.

Vai nepieciešamas B12 injekcijas?

Dažreiz tiek nozīmētas arī injekcijas, kas ļauj B12 vitamīnu uzņemt tieši asinīs, nodrošinot ātrāku efektu. Tās ievada muskulī, un uzlabojumi var parādīties dažu dienu līdz nedēļu laikā, atkarībā no deficīta smaguma.

Kāpēc ir svarīgi ārstēt B12 deficītu?

Ja B12 trūkums netiek ārstēts, sekas var būt nopietnas un neatgriezeniskas:

smagi nervu sistēmas bojājumi;

atmiņas zudums, koordinācijas un līdzsvara traucējumi;

depresija, paranoja;

paaugstināts kritienu risks;

ikdienas funkciju pasliktināšanās.

Ja pamanāt kādu no šiem simptomiem – noteikti vērsieties pie ārsta!