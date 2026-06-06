Apnikušas blaugznas? Lūk, 6 visbiežākās matu kopšanas kļūdas un to sekas 0
Blaugznas ir viena no visbiežāk sastopamajām galvas ādas problēmām. Tās var parādīties negaidīti un radīt ne tikai diskomfortu, bet arī pašapziņas traucējumus, it īpaši, ja uz melnas blūzes pēkšņi parādās blaugznas. Lai gan iemesli kāpēc rodas blaugznas var būt dažādi, sākot no hormonālām izmaiņām līdz pat stresa līmenim, bieži vien tās izraisa pavisam vienkāršas, bet ilgstoši pieļautas kļūdas matu kopšanā.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.