Cik bērni vēl turpina ārstēties Bērnu slimnīcā, kuri sasirga ar bīstamo E.coli infekciju?







Pašlaik ar bīstamo Šiga toksīnu producējošu E.coli infekciju Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) turpina ārstēties divi bērni, bet pārējie ir izrakstīt, aģentūru LETA informēja iestādē.

Abu šo bērnu veselības stāvoklis ir stabils, norāda slimnīcā.

Salīdzinoši nedēļu iepriekš, 23.aprīlī, BKUS ar bīstamo infekciju ārstējās pieci bērni, un arī tad visu pacientu veselības stāvoklis bija stabils.

Kā ziņojis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), šobrīd bīstamās infekcijas izplatība pierimusi. Saistībā ar iepriekš reģistrētajiem enterohemorāģiskās E. coli infekcijas uzliesmojumiem vairākas dienas nav konstatēti jauni saslimšanas gadījumi.

Pēdējo reizi par jaunu saslimšanas gadījumu, kas saistīts ar iepriekš konstatētajiem infekcijas uzliesmojumiem, SPKC ziņoja 15.aprīlī.

Speciālisti aizvien turpina epidemioloģisko izmeklēšanu. SPKC norādījis, ka tiek gaidīti patogēno E.coli sekvencēšanas rezultāti, lai precīzi noteiktu tos infekcijas gadījumus bērnu iestādēs un ārpus tām, kurus vieno identiski izraisītāji.

Tas radīs iespēju precīzāk noteikt pārtikas produktu piegādātājus, kas saista uzliesmojumā inficētos ar identisko E.coli, skaidroja SPKC.

Līdz šim reģistrēti vairāk nekā 60 šīs E. coli infekcijas gadījumi, lielākā daļa bērniem. Saslimšanas gadījumi konstatēti dažādās Rīgas priekšpilsētās, Liepājā, Jelgavas, Ropažu, Ķekavas, Salaspils, Ādažu, Siguldas, Cēsu un Dienvidkurzemes novados.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) piesardzības nolūkos uz laiku apturēja piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Straupe” vienas – manuālās fasēšanas līnijas – darbu, jo vairāku uzņēmuma darbinieku analīzēs tika konstatēta patogēnās mikrofloras jeb patogēno E.Coli klātbūtne.

Uzņēmums ar šiem produktiem apgādāja 14 izglītības iestādes laikā, kad ar E.Coli izraisītu zarnu infekciju saslima vairāki šo iestāžu audzēkņi dažādos Latvijas reģionos.

Uzņēmumā notika atkārtota pārbaude, lai pārliecinātos, vai ir veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai turpmāk uzņēmums varētu pilnā apmērā garantēt patērētājiem saražotās produkcijas drošumu. Pēc tās PVD atļāva “Straupei” pilnībā atsākt ražošanu.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs iepriekš norādīja, ka pierādījumi par bērnu un darbinieku saslimšanas saistību vēl ir netieši – vēl jāsalīdzina darbinieku un saslimušo bērnu saslimšanas atbilstība.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no cilvēku normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.