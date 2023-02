Ilustratīvs foto

Padomi romantiskai Visu mīlētāju dienai tiem, kuri vairs nav jaunieši







Nav tiesa, ka romantiski svinēt Visu mīlētāju dienu ir noskaņoti tikai jaunieši. Tie ir svētki dažādām paaudzēm, apliecinot savstarpēju mīlestību un uzmanību arī visintīmākajās izpausmēs! Vai dzīves posmā, ko delikāti dēvējam par pusmūžu, ir iespējams kvalitatīvs sekss? Pilnīgi noteikti! Taču, iespējams, lai tas tāds būtu, vajadzēs iegriezties arī aptiekā.

Līdz ar dzīves ilguma un kvalitatīvi nodzīvoto gadu skaita palielināšanos, arī seksuāli aktīvais vecums vairs nav īsti definējams kādās robežās – seksā ieinteresēti varam būt līdz mūža galam. Tiesa, iespējams, var būt vajadzīga neliela palīdzība, ko var sniegt medicīnas jomas speciālisti, tai skaitā farmaceiti. „Aptuveni 45 gadu vecumā hormonālās izmaiņas var īslaicīgi ietekmēt mīlas dzīvi, jo ir jāpiemērojas organismā notiekošajam,” skaidro “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone. “Hormoni, kas atbild par libido ievērojami pazeminās. Sievietēm menopauze izraisa estrogēnu un androgēnu samazināšanos. Maksts sieniņas kļūst plānākas un sausākas. Arī vīriešiem izmainās testosterona un estrogēna līmenis. Tas var apgrūtināt erekciju. Seksuālo dzīvi var ietekmēt arī asinsrites izmaiņas smadzenēs.”

Makstij būs jāpalīdz

Galvenās mīlas dzīves problēmas sievietēm mēdz sagādāt grūtības sasniegt orgasmu, nevēlēšanās seksu un maksts sausums. Līdz ar vecumu maksts saīsinās un sašaurinās. Sausuma sajūta makstī var izraisīt sāpes seksa laikā. Palīdzēt var prezervatīvi ar lubrikantu un maksts mitrinātāji. Farmaceite teic: “Tie var būt dažādi geli, kuru sastāva ir mitrinošas vielas, kas novērš nepatīkamo sajūtu gan ikdienā, gan dzimumakta laikā un ir speciāli paredzēti maksts sausuma mazināšanai un mikrofloras uzlabošanai.” Ārsts var arī izrakstīt hormonus saturošu preparātu, kas tiek lietots kā krēms, tablešu veidā vai kā svecītes. Parasti to sastāvā ir hormonālais līdzeklis – estradiols. Šie līdzekļi mazina menopauzes simptomus, piemēram maksts sausumu vai kairinājumu. Tādējādi var sasniegt ilglaicīgu rezultātu.”

Erektilā disfunkcija

Galvenā ar vecumu saistītā seksuālā problēma vīriešiem ir erektilā disfunkcija. Erekcija nenotiek kā agrāk, dzimumloceklis var nebūt tik ciets vai liels kā iepriekš. Viens no erektilās disfunkcijas risinājumiem var būt medikamenti, kurus izraksta ārsts, bet no tiem var būt blakusefekti. Esiet piesardzīgs ar augu līdzekļiem un uztura bagātinātājiem, kas sola ātru rezultātu. Pirms to izmēģināšanas vienmēr konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Diabēts

Cukura diabēts var izraisīt erektilo disfunkciju vīriešiem, īpaši tiem, kuriem ir 2. tipa cukura diabēts. Nepietiekama cukura līmeņa kontrole asinīs laika gaitā var bojāt nervus un asinsvadus, kas apgādā dzimumorgānus. Var palīdzēt medikamenti, ir arī ķirurģiski risinājumi.

“Sievietēm, kurām ir cukura diabēts var būt samazināta dzimumorgānu jutība, palielināts risks maksts rauga sēnītēm, kas var kairināt šo zonu un apgrūtināt vai radīt nepatīkamas sajūtas seksa laikā. Labā ziņa, ka to ir viegli ārstēt. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.”

Sirdslēkme intensīva seksa laikā?

Sirdslēkme seksa laikā ir bieži redzēta filmās, taču reālajā dzīvē tā nenotiek bieži. Sirds slimību dēļ artērijas sašaurinās un kļūst mazāk elastīgas, kas apgrūtina asins plūsmu. Rezultātā var būt grūti uzbudināties vai gūt orgasmu. “Kad uzlabosiet asinsvadu stāvokli, ārsts, visticamāk, dos jums zaļo gaismu. Noteikti pastāstiet savam ārstam par sāpēm krūtīs, elpošanas problēmām vai citiem simptomiem. Uzturot veselu sirdi, būs iespējams aktivizēt seksa dzīvi, kas, savukārt, nāks par labu sirdij!” iedrošina Ērika Pētersone.

Runājiet ar savu ārstu

Gandrīz visi ar slimību saistīties stāvokļi var ietekmēt seksuālo dzīvi – svara pieaugums, artrīts, hroniskas sāpes, urīnpūšļa kontroles problēmas, demence, augsts asinsspiediens vai holesterīna līmenis, blakusparādības no medikamentiem, depresija un insults. Arī ķirurģiska iejaukšanās, īpaši dzimumorgānu apvidū, var ietekmēt pašsajūtu un pašvērtējumu.

“Jums var nebūt viegli runāt par šo tēmu ar savu ārstu vai farmaceitu. Patiesībā arī ārstam var nebūt ērti vai laika par to runāt. Taču jūsu dzīves kvalitāte ir pirmajā vietā, tādēļ nevairieties uzdot tiešus jautājumus, piemēram: vai varat ieteikt seksa konsultantu? Vai kādas no manām zālēm izraisa seksuālās problēmas? Vai palīdzētu, ja es lietotu estrogēnu? Vai ir alternatīva erektilās disfunkcijas medikamentiem?”

Noteikti saņemiet visas nepieciešamās vakcīnas, jo katra slimošana var atstāt neatgriezeniskas sekas veselībai, tai skaitā seksuālajai. Iespēju robežās izvairieties no inficēšanās, sabiedriskās vietās un nevēdināmās telpās valkājot respiratorus. Rūpējieties, lai to dara arī jūsu partneris.

Radošums guļamistabā

Radošums var palīdzēt ieviest jaunus veidus, kā baudīt seksu. Tas īpaši svarīgi, lai pielāgotos vecuma izraisītajām ķermeniskajām pārmaiņām. Piemēram, ja plakana virsma neder jūsu ceļgaliem, jauna poza vai pielāgotas mēbeles var palīdzēt darīt to citā pozā. Ja jums ir problēmas ar uzbudinājumu, vibrators var palīdzēt uzlabot apasiņošanu dzimumorgānu apvidū. Ja kādu laiku esat bijis neaktīvs, ir dabiski uztraukties, vai viss izdosies un neslēpt to no partnera. Tikai seksa praktizēšana un jauni meklējumi te var palīdzēt!

Drošs sekss

Pateicoties labākai veselībai pusmūžā, medikamentiem un plašām iespējām iepazīties, piemēram, tiešsaistē, vecums nav robeža, lai satiktu otru pusīti un nodarbotos ar seksu. Tomēr tas arī pieprasa zināšanas un informētību. Uzziniet sava partnera vēsturi, pirms sākat jebkāda veida seksuālus sakarus. Vislabāk, ja jūs abi vispirms pārbaudīsieties, jo, atzīstiet, mūža otrā pusē kopumā veselība var būt trauslāka. Vienmēr lietojiet prezervatīvu un ūdens bāzes lubrikantu, kas pasargā no seksa laikā gūtām mikrotraumām, no čūlām vai rētām, jo tas var palielināt risku iegūt seksuāli transmisīvo slimību (STS).

Iegūt STS var jebkurš un jebkurā vecumā. Ja esat seksuāli aktīvs, jūs riskējat saslimt ar STS – hlamīdijām, dzimumorgānu kondilomu vai herpi, gonoreju, sifilisu un trihomoniāzi, arī B hepatītu. Tāpat pieaug gados vecāku cilvēku skaits ar HIV/AIDS. Vienmēr vajadzētu regulāri pārbaudīties, lietot prezervatīvus un runāt godīgi un atklāti ar savu partneri. Izmēģiniet dažādus prezervatīvu veidus un konsultējieties par labākajiem drošības līdzekļiem.

Mazliet vitamīnu

Lai arī ārsti un farmaceiti ir bažīgi par dažādu (parasti internetā piedāvātu) uztura bagātinātāju ietekmi uz seksuālo varēšanu vai vēlmi, ir virkne vitamīnu, kas nekaitēs.

Farmaceite skaidro: „Aptiekās pieejami dažādi vitamīnu kompleksi, kas paredzēti vienam un otram dzimumam, bet ir arī vitamīnu komplekss, ko var lietot ikviens. Vīriešiem paredzētajos uztura bagātinātajos galvenais akcents ir aktīvai dzīvesveida uzturēšanai, sirds un asinsrites sistēmai, kā arī rūpēm par vīrišķo veselību un vitalitāti. Parasti sastāvā ir dzelzs, cinks, selēns, D vitamīns. Tāpat mēdz būt dabīgie augu ekstrakti, kas uzlabo fizisko un garīgo veselību.

Rūpējoties par sieviešu veselību ir pieejami uztura bagātinātāji, kuru sastāvā ir mikroelementi un vitamīni, kas uzlabo nervu sistēmas, sirds un asinsvadu darbību, kā arī palīdz aktīva dzīvesveida uzturēšanai. Piemēram, C vitamīns veicina kolagēna sintēzi, mazina nogurumu un nespēku, B vitamīni palīdz saglabāt enerģijas spēku visai dienai, kalcijs – saglabāt kaulu veselību. Aptieku plauktos ir arī līdzekļi – dabīgie jeb augu valsts fitoestrogēni, kas mazina menopauzes simptomus.

D vitamīns ir svarīgs arī pusmūžā, jo spēj pasargāt vai samazināt osteoporozes attīstības risku. Regulāra D vitamīna pārbaude un tā uzturēšana optimālā līmenī var palīdzēt pasargāt no vairākām slimībām, tostarp vīrusa infekcijām.

Rūpējoties par ādas un gļotādas veselību ir pieejami dažādi uztura bagātinātāji, kas satur kolagēnu, C vitamīnu un biotīnu. Kolagēns uzlabo ādas stāvokli un palielina ādas elastību. C vitamīns veicina dabīgā kolagēna veidošanos un aizsargā šūnas pret oksidatīvo stresu. Biotīns palīdz uzturēt ādas, matu un gļotādas veselību.”

Dažādas vēlmes

Seksam ir daudz priekšrocību. Tikai daži iemesli, seksam par labu: tas stiprina imūnsistēmu, sadedzina kalorijas, pazemina asinsspiedienu, palīdz atslābināties, mazina sāpes, saglabā asu prātu un var samazināt sirdslēkmes un prostatas vēža risku. Turklāt tas palīdz saglabāt jūsu un partnera tuvību. Sekss var būt atslēga ilgākam mūžam un, galvenais, tas padara jūs laimīgāku.

Tomēr pāri dažkārt sastopas ar seksa vēlmju nesaskaņām vai tās trūkumu. Sievietēm estrogēna līmeņa pazemināšanās, zarnu un urīnpūšļa problēmas, krūšu atrofija vai cistīts var mazināt vēlmi nodarboties ar seksu. Vīriešiem var samazināt vēlmi erektilā disfunkcija vai citas problēmas. Ieklausieties savā partnerī, kad runājat par savām sajūtām un vēlmēm, dariet to no “es” skatpunkta: “Man patiktu, ja mēs…” Tas ļaus izteikties, neaizvainojot otra jūtas.

Turklāt jūs varat būt intīms un mīlošs – un arī seksīgs – bez dzimumakta. Mīlēšanās ietver glāstīšanu, apskāvienus, skūpstus un manuālu vai orālu stimulāciju. Jebkura mīlestības pilna vai intīma darbība var padarīt jūsu intīmo dzīvi pilnvērtīgu!