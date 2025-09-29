Par 2000.gadā bezvēsts pazudušā Aizputes uzņēmēja noslepkavošanu piespriež vairāku gadu cietumsodu 0
Augstākā tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar ko spēkā stājies Kurzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru Mārim Avižum par 2000.gadā bezvēsts pazudušā Aizputes uzņēmēja Aigara Zikmaņa noslepkavošanu piespriests cietumsods uz 12 gadiem un probācijas uzraudzību uz vienu gadu.
Neizpaužot personas vārdu, AT aģentūru LETA informēja, ka aizstāvja iesniegtajā kasācijas sūdzībā atkārtoti pausti tie paši argumenti, kurus apelācijas instances tiesa jau bija analizējusi un pamatoti noraidījusi.
Tiesa norādīja, ka apelācijas instances tiesa, izvērtējot lietā esošos pierādījumus, pamatoti nonākusi pie secinājuma, ka apsūdzētā vaina ir pierādīta ārpus saprātīgām šaubām. Tiesa norādījusi, ka apsūdzētā nodoms bija vienpersoniski iegūt kontroli pār nelegālu mežu izstrādes biznesu un turpināt tā darbību peļņas nolūkā.
AT konstatēja, ka apelācijas instances tiesa apsūdzētā liecības ir vērtējusi to kopumā un savstarpējā sakarībā ar citiem pierādījumiem un ir detalizēti motivējusi savus atzinumus par liecību ticamību. Tiesa secinājusi, ka apsūdzētā liecības daļā par slepkavības izdarīšanas un līķa paslēpšanas faktu ir ticamas, jo tās apstiprina citi pierādījumi, proti, ka viņš iešāvis cietušajam pakausī un pēc slepkavības viņa līķi un viņa automašīnu ir apracis savā īpašumā.
Tiesa konstatēja, ka kasācijas sūdzībā paustie argumenti būtībā atspoguļo iesniedzēja neapmierinātību ar apelācijas tiesas secinājumiem par pierādījumu vērtējumu un ka tie vērsti uz nolēmuma atcelšanu faktisku, nevis juridisku iemeslu dēļ.
Jau vēstīts, ka 2017.gada 20.aprīlī Aizputes novadā, veicot rakšanas darbus, zemē tika atrasta pilnībā ierakta automašīna “Audi”, kurā atradās cilvēka kauli. Izmeklēšanu pārņēma Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvalde.
Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka vīrieša kauli pieder atrastās automašīnas “Audi” īpašniekam, kurš kopš 2000.gada 21.septembra atradās bezvēsts prombūtnē.
2000.gadā pirms savas pazušanas vīrietis kopā ar biznesa partneri bija nodarbojies ar uzņēmējdarbību – mežu izstrādes biznesu. Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka šis 1964.gadā dzimušais biznesa partneris ir saistīts ar slepkavību.
Noskaidrots, ka abu starpā bijis konflikts saistībā ar biznesu un noziegums izdarīts mantkārīgā nolūkā. Vīrietis tika nošauts savā automašīnā, bet automašīna pēc tam aprakta. Neilgi pēc nozieguma izdarīšanas aizdomās turētais vīrietis pameta Latviju, lai dotos dzīvot un strādāt ārzemēs.
Veicot izmeklēšanu, lietā izdevās iegūt pietiekamu pierādījumu kopumu, lai atzītu 1964.gadā dzimušo personu par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma panta par slepkavību, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā.
Savu vainu izdarītajā noziegumā vīrietis atzina. Vīrietis agrāk ir tiesāts, taču sodāmība jau ir dzēsta.
Publiski pieejamā informācija tiesu kalendārā liecina, ka apsūdzētais ir Māris Avižus.
Jau ziņots, ka saskaņā ar “TV3” raidījums “Degpunktā” iepriekš ziņoto, Aizputes uzņēmējs savā automašīnā “Audi Coupe” bija aprakts zem drauga šķūņa. Šķūnis īsi pēc biznesmeņa pazušanas nodega.
Spēkrats zemē neesot bijis ierakts visai dziļi, tam klāt bijusi numura zīme. Atrakšanas brīdī automašīnā atrasti kauli, satrūdējuši džinsi un ādas jaka, turpretim ādas apavi izskatījušies kā jauni.
Neoficiāla informācija liecināja, ka vīrieša galvaskausā policija atradusi šāviena pēdas un pēcāk – arī pašu lodi.