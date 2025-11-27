Šorīt sniegs, apledojums un atkala apgrūtina braukšanu: kam vēl jābūt gataviem? 0
Ceturtdien daudzviet gaidāmi nokrišņi – sniegs, sasalstošs lietus un rietumos arī lietus, aģentūru LETA informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Dienā būs mākoņains laiks, rietumos brīžiem debesis skaidrosies.
Centrālajos un austrumu rajonos no rīta brīžiem vēl stipri snigs un vietām sniega sega pieaugs par trīs līdz pieciem centimetriem. Tāpat vietām austrumos dienas pirmajā pusē veidosies apledojums.
Pūtīs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra būs -2…+2 grādi, Kurzemes piekrastē +2…+5 grādi.
Galvaspilsētā ceturtdien lielākoties būs mākoņains laiks. Gaidāms sniegs, slapjš sniegs un sniega sega pieaugs par diviem līdz četriem centimetriem. Nokrišņi mitēsies tuvāk vakarpusei.
Arī Rīgā atsevišķos posmos ielas un ietves būs slidenas. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra būs ap 0 grādiem.
Brīdinājums šoferiem
Šorīt sniegs un apledojums, arī atkala apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Ceļu posmus tīra un apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 119 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai, Vidzemes šosejas (A2), Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļiem (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmos no Rīgas līdz Apšupes krustojumam, no Anneniekiem līdz Mazblīdenei un no Cieceres līdz Kalvenei, Ventspils šosejas (A10) posmos no Rīgas līdz Kūdrai un no Tukuma līdz Strazdei, – Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15), kā arī valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā valstī, izņemot Liepājas un Limbažu apkārtnes.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.