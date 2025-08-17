#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Putina prātā reāli nav nekas, kas varētu viņu atturēt no iebrukšanas Baltijā,” pauž Baltijas drošības fonda prezidents 0

LA.LV
17:05, 16. augusts 2025
Viedokļi

Olevs Nikers, Baltijas drošības fonda prezidents, TV24 raidījumā “Globuss” izteica bažas par to, ka Putina acīs ASV vairs nav tik biedējoša kā agrāk.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, uz Zemes nav pirmo reizi
Kokteilis
Svariem visvairāk veicas janvārī, bet Auniem – oktobrī: katras zodiaka zīmes veiksmīgākais gada mēnesis
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
Lasīt citas ziņas

Baltijas drošības fonda prezidents sacīja: “Ja Tramps vaino Baidenu pie tā, ka viņš pieļāvis karu Ukrainā, tad, manuprāt, drīz mēs visi varēsim – cerams, protams, ka nē – vainot Trampu pie Krievijas uzbrukuma Baltijas valstīm un Polijai.”

Nikers skaidroja, ka, viņaprāt, Putina prātā vairs nav nekā, kas atturētu no šāda soļa.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltijas un Ziemeļvalstu līderi: “Nekādi lēmumi par Ukrainu bez Ukrainas un nekādi lēmumi par Eiropu bez Eiropas”
Putinam vēl nav gana – viņš vēlas, lai krievu valoda kļūst par oficiālu valodu Ukrainā
VIDEO. “Viņš atnāca pats” – vīrietis stāsta par neparastu draudzību, kāda viņam izveidojusies ar savvaļas lapsēnu

“Krievi visus šos gadus ir rēķinājušies ar ASV un no tām baidījušies, bet šobrīd izskatās, ka šis lielais, aptverošais spēks Putina acīs vienkārši vairs neeksistē.”

Pilns raidījuma ieraksts!

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kas notika, kad Putins un Zelenskis pēdējo reizi tikās?
Tramps: Samits vēl nav sācies, bet Putins jau ir gatavs pieņemt nākotni izšķirošu lēmumu par Ukrainu
TV24
Vai tad telefoniski vienoties nevarēja? Eksperti ieskicē, kāpēc nepieciešama personīga Trampa un Putina tikšanās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.