"Putina prātā reāli nav nekas, kas varētu viņu atturēt no iebrukšanas Baltijā," pauž Baltijas drošības fonda prezidents
Olevs Nikers, Baltijas drošības fonda prezidents, TV24 raidījumā “Globuss” izteica bažas par to, ka Putina acīs ASV vairs nav tik biedējoša kā agrāk.
Baltijas drošības fonda prezidents sacīja: “Ja Tramps vaino Baidenu pie tā, ka viņš pieļāvis karu Ukrainā, tad, manuprāt, drīz mēs visi varēsim – cerams, protams, ka nē – vainot Trampu pie Krievijas uzbrukuma Baltijas valstīm un Polijai.”
Nikers skaidroja, ka, viņaprāt, Putina prātā vairs nav nekā, kas atturētu no šāda soļa.
“Krievi visus šos gadus ir rēķinājušies ar ASV un no tām baidījušies, bet šobrīd izskatās, ka šis lielais, aptverošais spēks Putina acīs vienkārši vairs neeksistē.”
