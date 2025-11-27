Apšaudē netālu no Baltā nama smagi ievainoti Nacionālās gvardes karavīri: Tramps atklāj aizdomās turētā izcelsmi 0
Vašingtonā trešdien sašauti divi ASV Nacionālās gvardes karavīri. Par to sociālās saziņas vietnē “X” pavēstīja iekšzemes drošības ministre Kristi Noema. Aizdomās turētais ir afgānis, trešdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps, nosaucot notikušo par “teroraktu”.
Trampa paziņojumā īsā video savijās trīs politiski eksplozīvi jautājumi – viņa piekoptā armijas izmantošana ASV teritorijā, imigrācija, un ASV kara Afganistānā mantojums.
Trešdien notikusī apšaude, kurā tika kritiski ievainoti divi Nacionālās gvardes karavīri, bija “ļaunuma akts, naida akts un terorakts”, sacīja Tramps. “Tas bija noziegums pret visu mūsu valsti.”
Viņš apstiprināja, ka vīrietis, kurš tika aizturēts pēc gaišā dienas laikā notikušās apšaudes divu kvartālu attālumā no Baltā nama, bija “ārzemnieks, kurš ieradās mūsu valstī no Afganistānas”.
Aizdomās turētais ieradās ASV 2021. gadā “ar šiem bēdīgi slavenajiem lidojumiem”, sacīja Tramps, atgādinot par afgāņu evakuācijas lidojumiem laikā, kad varu Afganistānā atguva talibi pēc ASV armijas aiziešanas.
“Mums tagad vajag vēlreiz izpētīt katru ārzemnieku, kas ieradās mūsu valstī no Afganistānas” Džo Baidena prezidentūras laikā, sacīja Tramps.
“Mums vajag veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiks izraidīts jebkurš ārzemnieks no jebkuras valsts, kurš šeit neiederas,” sacīja Tramps.
Apšaude notikusi netālu no Baltā nama, un abu sašauto karavīru stāvoklis šobrīd ir kritisks, aģentūrai AP pavēstījusi kāda anonīma tiesībsargāšanas iestāžu amatpersona, bet šāvējs, kas arī apšaudē ievainots, ir aizturēts.
Augustā prezidents Donalds Tramps, lai apslāpētu lielo noziedzību, pakļāva federālai kontrolei Vašingtonas policijas spēkus un nosūtīja uz galvaspilsētu Nacionālās gvardes karavīrus.
Pēc šīs apšaudes ASV dislocēs Vašingtonā vēl 500 karavīrus, trešdien paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
“Tas tikai pastiprinās mūsu apņēmību nodrošināt, ka mēs padarām Vašingtonu drošu un skaistu,” sacīja Hegsets savas vizītes laikā Dominikānas Republikā.
Plānotā karavīru skaita palielināšana nozīmē, ka Nacionālās gvardes karavīru skaits ASV galvaspilsētā pārsniegs divarpus tūkstošus.