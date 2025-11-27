Foto: Scanpix/AP Photo/LETA

Postošs ugunsgrēks Honkongā laupījis desmitiem dzīvību, 279 cilvēki pazuduši bez vēsts 0

LETA
8:03, 27. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Honkongā trešdien ugunsgrēkā dzīvojamo namu kompleksa augstceltnēs dzīvību zaudējuši vismaz 44 cilvēki, ceturtdienas rītā ziņoja varasiestādes.

45 cietušie nopietnā stāvoklī atrodas slimnīcās, bet vēl 279 cilvēki skaitās pazuduši bez vēsts.

Apmēram trīs stundas pēc trauksmes izsludināšanas ugunsgrēka bīstamības pakāpe tika paaugstināta līdz 5. līmenim, kas ir augstākais ugunsgrēka bīstamības līmenis.

Bojāgājušo vidū ir arī vismaz viens ugunsdzēsējs. Honkongas valdība apstiprināja, ka 37 gadus vecais ugunsdzēsējs tika atrasts bezsamaņā notikuma vietā un aizvests uz slimnīcu, kur viņš vēlāk nomira no ievainojumiem.

Liesmas apņēma septiņas augstceltnes Taipo rajonā, kas atrodas Honkongas ziemeļu daļā Jaunajās teritorijās netālu no robežas ar Ķīnas pamatteritorijas pilsētu Šeņdžeņu.

Kompleksā ir pavisam astoņas augstceltnes ar kopumā 2000 dzīvokļu. Katrai ēkai ir 32 stāvi.

Mediji vēsta, ka visas ēkas tika atjaunotas un tās aptvēra bambusa sastatnes.

Plašā ugunsgrēka dzēšanā iesaistīti vairāk nekā 760 ugunsdzēsēji, un notikuma vietā strādā arī aptuveni 400 policistu.

Ugunsgrēka cēlonis vēl nav noskaidrots. Varas iestādes ir sākušas izmeklēšanu un plāno pārbaudīt drošības standartus bambusa sastatnēm un zaļajiem tīkliem ap šīm ēkām.

Saistībā ar ugunsgrēku ir aizturēti trīs vīrieši aizdomās par slepkavību bez iepriekšēja nodoma, ziņoja Honkongas laikraksts “South China Morning Post”.

