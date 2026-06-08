“Māja trīc, apmetums krīt” – Brasā sūdzas par smagā transporta plūsmu 0

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LA.LV
11:24, 8. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Smagā transporta plūsma Brasas apkaimē rada arvien lielāku neapmierinātību vietējo iedzīvotāju vidū. TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” kāda skatītāja stāstīja, ka ikdienā nākas sadzīvot ne tikai ar troksni un putekļiem, bet arī ar ēku vibrācijām, ko rada garām braucošās kravas automašīnas.

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Pēc viņas teiktā, smagais transports regulāri pārvietojas pa Brasas tiltu un apkārtējām ielām, veidojot intensīvu satiksmes plūsmu uz un no ostas. Tas rada būtiskas neērtības apkārtnes iedzīvotājiem.

“Viss ir putekļos, māja trīc, apmetums krīt,” situāciju raksturoja skatītāja, piebilstot, ka vibrācijas jūtamas pat dzīvojamajās telpās.

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Situāciju komentēja Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello, kura atzina, ka saprot iedzīvotāju bažas un neapskauž tos, kuri dzīvo pie intensīvas kravas transporta kustības maršrutiem.

Viņa norādīja, ka šādās vietās cilvēkiem ikdienā jāsaskaras ne tikai ar troksni un vibrācijām, bet arī ar drošības jautājumiem un dzīves kvalitātes pasliktināšanos.

Kotello uzsvēra, ka ilgtermiņā šādas problēmas iespējams risināt, attīstot alternatīvus satiksmes maršrutus un novirzot kravas transportu prom no blīvi apdzīvotām teritorijām. Runājot tieši par Brasas apkaimi, viņa norādīja, ka par šādu risinājumu nepieciešamību tiek domāts.

Pēc politiķes domām, dzīvojamajiem rajoniem nevajadzētu kļūt par vietu, kur ikdienā krustojas iedzīvotāju un intensīva kravas tranzīta intereses. Tādēļ viens no galvenajiem uzdevumiem nākotnē ir meklēt veidus, kā samazināt smagā transporta ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

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