Vēl viens sāpīgs lēmums: Kuldīgas novadā no augusta vairs nebūs divu pamatskolu 0
No 1. augusta Kuldīgas novadā darbu pārtrauks divas pamatskolas – Ēdoles pamatskola un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola. Galīgais lēmums stājies spēkā pēc tam, kad līdz maija beigām abās izglītības iestādēs neizdevās sasniegt valstī noteikto minimālo skolēnu skaitu, informē Kuldīgas novada pašvaldība.
Izvērtējot aktuālos datus uz šī gada 31. maiju, ir stājies spēkā pagājušā gada 30. oktobrī pieņemtais Kuldīgas novada domes lēmums – skolēnu trūkuma dēļ no 1. augusta Ēdoles pamatskola un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola beigs darbību.
Domes pagājušā gada lēmums abām skolām paredzēja laiku un papildu finansējumu darbības nodrošināšanai, vienlaikus nosakot, ka, ja līdz šā gada maija beigām iestādēs netiks sasniegts valstī noteiktais minimālais skolēnu skaits, skolas tiks slēgtas.
Savukārt Ēdoles pamatskolā ir 45 skolēni, tajā skaitā 22 pirmsskolā, un 1. un 3. klase šajā mācību gadā nav nokomplektēta.
Papildus izglītības kvalitātes un pedagogu pieejamības izaicinājumiem skolu uzturēšana radītu būtisku slogu pašvaldības budžetam – atbilstoši jaunajiem valsts noteikumiem pašvaldībai no sava budžeta vajadzētu piemaksāt vairāk nekā 281 000 eiro gadā tikai pedagogu un personāla algām – 156 493 eiro Kabilē un 125 381 eiro Ēdolē.
Ar ģimenēm, kuras vēl pieņem gala lēmumu, Izglītības pārvalde turpina individuālu darbu, lai katram bērnam būtu nodrošināts piemērotākais risinājums.
Pašvaldība skaidro, ka šis lēmums atspoguļo norises visā valstī. Izglītības un zinātnes ministrijas prognozes liecina, ka līdz 2040. gadam skolēnu skaits Latvijā samazināsies par 45%. Jau pašlaik lielajām skolām ir izaicinājumi piesaistīt pedagogus, savukārt mazajām tas ir vēl grūtāk.
Pašvaldība apņēmusies vērtēt arī vēsturisko skolu ēku turpmākās izmantošanas iespējas, lai tās arī turpmāk kalpotu vietējai kopienai un dotu pienesumu pagastu attīstībai. Par turpmākajiem risinājumiem sabiedrība tiks informēta atsevišķi.