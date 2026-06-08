Kāpēc šoreiz dronu notrieca? Zināms, kas pieņēma lēmumu, taču vairāki jautājumi joprojām paliek neatbildēti 34
Pirmdien, 9. jūnijā, aizsardzības ministra Raivja Melņa un Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieka atbalsta jautājumos brigādes ģenerāļa Kaspara Zdanovska kopīgā preses konferencē tika sniegta plašāka informācija par pirmo reizi Latvijas gaisa telpā notriekto bezpilota lidaparātu. Kā norādīja amatpersonas, NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas Francijas iznīcinātāji Latgalē iznīcināja Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijas gaisa telpā ielidojušu ārvalsts dronu.
NBS informēja, ka drons notriekts Latgalē, starp Rēzekni un Kārsavu. Bezpilota lidaparāts nogāzts klajā apvidū, kur nav dzīvojamo māju, un incidentā nav cietuši ne cilvēki, ne infrastruktūra.
Bruņotie spēki arī uzsvēra, ka lēmumu par drona notriekšanu pieņem NATO pavēlniecība.
Vienlaikus uz vairākiem žurnālistu jautājumiem pārstāvji atbildes nesniedza. Netika atklāts, kāda tipa drons ielidojis Latvijas gaisa telpā, kā arī netika nosauktas aptuvenās operācijas izmaksas.
Tāpat arī nekomentēja, vai incidentam bijusi vai varēja būt ietekme uz elektroapgādi vai citu kritisko infrastruktūru.
Kā norāda bruņotie spēki, līdz šim vairākkārt Latvijā bija fiksēti no ārvalstīm ielidojuši droni, taču šī ir pirmā reize, kad pieņemts lēmums tos iznīcināt.
Jau ziņots, ka pirmdienas rītā Alūksnes, Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē tika izplatīts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Attiecībā uz Ludzas un Rēzeknes novadiem iedzīvotāji tika aicināti doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem.