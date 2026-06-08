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Kaut ko tādu jūs, iespējams, vēl nebūsiet baudījuši: saldās tomātu kūkas recepte 0

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Māra Lapsa / Latvijas Mediji
12:09, 8. jūnijs 2026
Receptes

Kaut mīklai nav pievienots ne krējums, ne olas, kūka izdodas patīkami valgana. Garšo pēc piparkūkām.

Sastāvdaļas

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500 g tomātu
500 g kviešu miltu
200 g rozīņu
200 g cukura
4 ēdamkarotes olīveļļas
1,5 tējkarotes malta kanēļa
1,5 tējkarotes malta muskatrieksta
2 tējkarotes cepamā pulvera
šķipsna sāls

Glazūrai:

6 ēdamkarotes skābā krējuma
6 ēdamkarotes kakao pulvera
6 ēdamkarotes cukura

Pagatavošana

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Tomātus blanšē verdošā ūdenī, novelk miziņu un ar karoti izdobj sēklas. Mīkstumu sagriež mazos gabaliņos, nosver 250 gramu.

Bļodā iesijā miltus, pieber cepamo pulveri, garšvielas, sāli un visu sajauc. Pievieno eļļu, cukuru un atkal samaisa. Pieliek rozīnes un sagrieztos tomātus.

Ja tomāti nav sulīgi, var pievienot pāris ēdamkarošu ūdens. Mīklas konsistencei jābūt biezai un sastāvdaļām vienmērīgi iemaisītām.

Cepeškrāsni uzkarsē līdz 170 ºC. Ietauko veidni (Ø 24 cm), ielej tajā mīklu un cep aptuveni stundu.

Pagatavo glazūru: cukuru sajauc ar kakao, pievieno skābo krējumu un visu uz lēnas uguns katliņā silda, līdz veidojas viendabīga masa. Kamēr silta (nav sastingusi), pārlej tortei. Uzkaisa atlikušos sagrieztos tomātus vai arī rotā ar skābām ogām, piemēram, jāņogām vai dzērvenēm.

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