Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto. Scanpix/ADALBERTO ROQUE / AFP

Jauns trieciens Kremlim: ES ļauj kara kuģiem apturēt Putina “ēnu flotes” tankkuģus 0

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LA.LV
13:27, 8. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Eiropas Savienība spērusi jaunu soli cīņā pret Krievijas tā dēvēto “ēnu floti”, kas palīdz Maskavai apiet sankcijas un turpināt naftas eksportu. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikā Kaja Kallasa paziņojusi, ka paplašinātas ES jūras operācijas IRINI pilnvaras, ļaujot Vidusjūrā apturēt un pārbaudīt ārvalstu tankkuģus, par kuriem radušās aizdomas par sankcijām pakļautās Krievijas naftas pārvadāšanu.

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Pēc Kallasas teiktā, izmaiņas operācijas noteikumos ļaus daudz stingrāk reaģēt uz tā dēvētās “ēnu flotes” darbību. Vajadzības gadījumā aizdomīgos kuģus būs iespējams aizturēt un pārbaudīt.

Viņa uzsvēra, ka Krievijas ienākumu samazināšana no naftas eksporta joprojām ir viens no svarīgākajiem instrumentiem spiediena izdarīšanai uz Kremli, jo tieši šie līdzekļi tiek izmantoti kara finansēšanai pret Ukrainu.
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Operācija IRINI Vidusjūrā darbojas kopš 2020. gada. Sākotnēji tās galvenais uzdevums bija uzraudzīt ANO noteiktā ieroču embargo ievērošanu Lībijā un cīnīties pret kontrabandu, taču tagad tās pilnvaras paplašinātas, pievēršot lielāku uzmanību Krievijas sankciju apiešanas mēģinājumiem.

Rietumvalstis jau ilgstoši cenšas ierobežot Krievijas spēju gūt ieņēmumus no energoresursu eksporta. “Ēnu flote” tiek izmantota, lai apietu noteiktos ierobežojumus, izmantojot vecākus tankkuģus, sarežģītas īpašumtiesību shēmas un citus mehānismus, kas apgrūtina sankciju kontroli.

Jaunās ES pilnvaras tiek uzskatītas par vēl vienu soli centienos samazināt Krievijas ienākumus un apgrūtināt sankciju apiešanu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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