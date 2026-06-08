Jau otro reizi šodien NBS brīdina par apdraudējumu gaisa telpā; iedzīvotājiem jāpatveras telpās 46
Iespējamais apdraudējums beidzies!
Jau otro reizi šodien Latvijas austrumos izsludināts brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) aicina Krāslavas un Ludzas novadu iedzīvotājus nekavējoties doties telpās un ievērot divu sienu principu.
NBS izplatījuši paziņojumu, kurā norādīts, ka Latvijas gaisa telpā konstatēts apdraudējums.
“RĪKOJIES! Informējam, ka Latvijas gaisa telpā ir apdraudējums. Dodies telpās, ievēro divu sienu principu! Seko oficiālajiem paziņojumiem. Ja pamani zemu lidojošu vai aizdomīgu objektu, netuvojies tam un zvani 112! Par apdraudējuma beigām informēsim,” teikts NBS paziņojumā.
Plašāka informācija par iespējamo apdraudējumu pagaidām netiek sniegta.
Gaisa telpas apdraudējuma dēļ “Maxima” slēdz 5 veikalus Dagdā, Krāslavā un Ludzā
“Maxima” sniedz iespēju klientiem palikt veikalā apdraudējuma laikā
Saistībā ar drošības apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, rūpēs par klientu un darbinieku drošību, šobrīd ir slēgti 5 “Maxima” veikali Dagdā, Krāslavā un Ludzā, kur ir saņemti oranžie šunapraides paziņojumi.
Lēmums slēgt veikalus pieņemts, vadoties pēc atbildīgo dienestu rekomendācijām un uzņēmumā noteiktajām drošības procedūrām. Klientiem, kas vēlas, sniegta iespēja palikt veikala telpās.
Veikali būs atkal atvērti līdz ko būs saņamta ziņa, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies.
Pirmdien Latvijas gaisa telpā ielidojušais drons notriekts netālu no Rogovkas Rēzeknes novadā, aģentūrai LETA apliecināja novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV).
Viņš pašlaik ir ceļā uz notikuma vietu, taču saskaņā ar sākotnējo informāciju īpašumi vai cilvēki pēc sprādziena nav cietuši.
Meklēt drona atlūzas esot norīkoti arī zemessargi.
Jau ziņots, ka sabiedroto iznīcinātāji pirmdienas rītā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojošo dronu.
NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu. Drons notriekts Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu.
Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni.