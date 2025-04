Pirmo reizi redzēts Vladimira Putina slepenais 10 gadus vecais dēls, vēsta kāda pret Kremli vērsta vietne. Soctīkla “Telegram” kanāls VChK-OGPU ir publiskojis jaunus un iespaidīgus foto, kuros redzams viens no bērniem, kurš Maskavas diktatoram Putinam ir kopīgs ar viņa mīļāko – 41 gadu veco vingrotāju Alīnu Kabajevu, šodien vēstīja britu medijs “Daily Mail“.

“VChK-OGPU [kanāls] ir ieguvis Krievijas slepenākā un, iespējams, vientuļākā zēna fotoattēlu,” teikts pret Kremli vērstā “Telegram” kanāla ziņojumā, kas saistīts ar tiesībaizsardzības un slepenajiem dienestiem. Ziņojuma turpinājumā teikts: “Tas ir Ivans Vladimirovičs Putins.” Ziņojumā sniegta vēl sekojoša informācija par zēnu: “Viņš gandrīz nesazinās ar citiem bērniem, visu savu laiku pavada ar apsargiem un mājskolotājiem.”

Šķiet, ka zēns atgādina Putinu viņa bērnībā padomju laikos. Ivanam ir jaunākais brālis Vladimirs juniors, kuram tagad ir četri gadi un kurš nav redzams fotogrāfijās, teikts tīmekļa vietnē. Putins nekad nav apstiprinājis, ka viņam ir jauna ģimene ar olimpisko zelta medaļu ieguvēju Kabajevu, kura ir trīs desmitgades jaunāka par viņu.

Taču vienreiz pirms pieciem mēnešiem Putins pieminēja, ka viņš skatās pasaku filmas kopā ar “maniem mazajiem”. Krievijas propagandas kanāls RT viņa vārdus tulkoja kā “mani jaunākie ģimenes locekļi”. Televīzijas jautājumu un atbilžu maratona laikā Putins sacīja: “Atdzimst mūsu vēsturiskās pasakas un eposi. Es pats reizēm ar prieku skatos tās kopā ar saviem mazajiem bērniem,” atklāja Krievijas prezidents. Kad viņš to pieminēja, viņa sejā parādījās smaids.

Lai gan Putins un Kremlis vienmēr ir noliedzuguši viņa un daiļās Kabajevas attiecības, tomēr neatkarīgie Krievijas žurnālisti ir noskaidrojuši, ka viņiem ir divi kopīgi dēli. Līdz šim abi slepenie Putina bērni nekad nav redzēti un dzīvo aiz diktatora pils sienām, kuras tiek stingri apsargātas.

Putin’s secret 10-year-old ‘son’ seen for first time pic.twitter.com/y8skpY9qgr

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 22, 2025