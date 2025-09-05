“Par radošo profesiju pārstāvjiem dažkārt ir maldīgs priekšstats!” VID vadītāja Šmite-Roķe pirmo reizi runā par attiecībām ar aktieri Laizānu 0
Publiskām personām ir daudz grūtāk izveidot attiecības un paturēt tās vismaz kādu brīdi noslēpumā, jo ikvienam tās interesē, publiskos pasākumos kāds nofotografē kopā, mediji pēc tam spekulē un izveidojas tāds kā sniega bumbas efekts.
Bet veiksmīgi savu mīlestību izdevies noslēpt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei Baibai Šmitei-Roķei un aktierim Normundam Laizānam. Vismaz līdz šim! Tagad Šmite-Roķe žurnālam “Santa” pirmo reizi izteikusies par abu kopdzīvi un attiecībām.
“Es nedzīvoju kopā ar aktieri, es dzīvoju ar fantastisku cilvēku,” stāsta Baiba.
“Man ir tuvākais cilvēks, ar kuru varam nesarunāties un sarunāties vienlaikus. Varam pusstundu braukt mašīnā un tad vienā brīdī sākt runāt: atceries? Un izrādās – esam iedomājušies par vienu un to pašu,” viņa turpina.
“Par radošo profesiju pārstāvjiem dažkārt ir maldīgs priekšstats. Šajā dzīves posmā man ir ārkārtīgi maz iespēju arī mājās būt racionālai. Un sanāk pretēji – var izrādīties, ka radošie cilvēki ir ārkārtīgi saimnieciski. Tā rodas līdzsvars.
Domāju, ka neko nevar mākslīgi izveidot. Ja harmonija ir, tad ir, ja nav – tad neko,” viņa norāda.
Kā zināms Baibas Šmites-Roķes laulība izjuka pirms astoņiem gadiem un viņai ir divi bērni.
Vairāk lasi žurnāla “Santa” 25. augusta numurā!