#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Par radošo profesiju pārstāvjiem dažkārt ir maldīgs priekšstats!” VID vadītāja Šmite-Roķe pirmo reizi runā par attiecībām ar aktieri Laizānu 0

kokteilis.lv
13:09, 5. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Publiskām personām ir daudz grūtāk izveidot attiecības un paturēt tās vismaz kādu brīdi noslēpumā, jo ikvienam tās interesē, publiskos pasākumos kāds nofotografē kopā, mediji pēc tam spekulē un izveidojas tāds kā sniega bumbas efekts.

Reklāma
Reklāma
12 slepeni vīriešu ieradumi: ko viņi dara, kad neviens neredz?
Ģimenes automašīnas, kas rada galvassāpes – no šiem 4 modeļiem labāk izvairīties
TV24
Aizmirsti par 72 stundu somu! Eksperti atklāj, kas patiesībā glābj krīzē
Lasīt citas ziņas

Bet veiksmīgi savu mīlestību izdevies noslēpt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei Baibai Šmitei-Roķei un aktierim Normundam Laizānam. Vismaz līdz šim! Tagad Šmite-Roķe žurnālam “Santa” pirmo reizi izteikusies par abu kopdzīvi un attiecībām.

“Es nedzīvoju kopā ar aktieri, es dzīvoju ar fantastisku cilvēku,” stāsta Baiba.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Viņi ir zagļi!” Medvedevs atklāj Kremļa patiesos plānus
Izbaudi karstumu, kamēr var, jo sestdiena atkal dārdēs pērkons
Lai ģimenēm ar bērniem vieglāk tik pie savas mājas! Rinkēvičs ar Kazāku kaļ plānus, kā uzlabot dzīvi Latvijā

“Man ir tuvākais cilvēks, ar kuru varam nesarunāties un sarunāties vienlaikus. Varam pusstundu braukt mašīnā un tad vienā brīdī sākt runāt: atceries? Un izrādās – esam iedomājušies par vienu un to pašu,” viņa turpina.

“Par radošo profesiju pārstāvjiem dažkārt ir maldīgs priekšstats. Šajā dzīves posmā man ir ārkārtīgi maz iespēju arī mājās būt racionālai. Un sanāk pretēji – var izrādīties, ka radošie cilvēki ir ārkārtīgi saimnieciski. Tā rodas līdzsvars.

Domāju, ka neko nevar mākslīgi izveidot. Ja harmonija ir, tad ir, ja nav – tad neko,” viņa norāda.

Kā zināms Baibas Šmites-Roķes laulība izjuka pirms astoņiem gadiem un viņai ir divi bērni.

Vairāk lasi žurnāla “Santa” 25. augusta numurā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Viedoklis
Krista Draveniece: Mīlestība ar varmāku noved līdz slavenību šovam? Kur ir palikušas mūsu morālās robežas
“Baletdejotāji nevar uzturēt bērnus, aktieriem veselība sabojāta!” Rubenis atklāj, kas notiek mākslas “aizkulisēs”
Kokteilis
“Tika veikta operācija, nākamgad būšu stiprāks,” Būmeisters pirmo reizi stāsta par gūto traumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.