#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Tika veikta operācija, nākamgad būšu stiprāks,” Būmeisters pirmo reizi stāsta par gūto traumu 0

kokteilis.lv
10:17, 5. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Kārļa Būmeistera fani, sekojot viņam sociālajos tīklos, noteikti zina, ka mūziķis, kurš ilgstoši jau strādā Eiropas parlamentā Briselē, ir kaislīgs riteņbraucējs, īpaši tuvs viņam ir triatlons.

Reklāma
Reklāma
12 slepeni vīriešu ieradumi: ko viņi dara, kad neviens neredz?
Ģimenes automašīnas, kas rada galvassāpes – no šiem 4 modeļiem labāk izvairīties
TV24
Aizmirsti par 72 stundu somu! Eksperti atklāj, kas patiesībā glābj krīzē
Lasīt citas ziņas

Tomēr nesen viņš visai komiskā veidā guvis smagu traumu – salauzis plecu.

“Laikam jau pienāca brīdis, kad jāsamaksā sporta un veselīgā dzīvesveida nodevas,” par savu traumu viņš atklājis žurnālam “Kas Jauns”. Viņš precizē, ka ar velosipēdu braucis uz koncertu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Viņi ir zagļi!” Medvedevs atklāj Kremļa patiesos plānus
Izbaudi karstumu, kamēr var, jo sestdiena atkal dārdēs pērkons
Lai ģimenēm ar bērniem vieglāk tik pie savas mājas! Rinkēvičs ar Kazāku kaļ plānus, kā uzlabot dzīvi Latvijā

““Paša vainas dēļ ieskrēju stabā! Ja gadā nobrauc divus trīs tūkstošus kilometru ar velosipēdu, tad kādu brīdi sanāk arī iebraukt stabā. Salauzu plecu. Bet būs labi, tika veikta operācija, un gan jau nākamgad būšu vēl stiprāks,” Kārlis kā vienmēr uz visu skatās pozitīvi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Harijs Stails iemīlējies populāra mūziķa meitā un fani ir sajūsmā. Vai mums ir jauns slavenību superpāris?
Kokteilis
Zvaigžņu izredzētie: četri gadi, kuros dzimušajiem uzticēta īpaša misija – mainīt pasauli
Viedoklis
Krista Draveniece: Mīlestība ar varmāku noved līdz slavenību šovam? Kur ir palikušas mūsu morālās robežas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.