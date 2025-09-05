“Tika veikta operācija, nākamgad būšu stiprāks,” Būmeisters pirmo reizi stāsta par gūto traumu 0
Kārļa Būmeistera fani, sekojot viņam sociālajos tīklos, noteikti zina, ka mūziķis, kurš ilgstoši jau strādā Eiropas parlamentā Briselē, ir kaislīgs riteņbraucējs, īpaši tuvs viņam ir triatlons.
Tomēr nesen viņš visai komiskā veidā guvis smagu traumu – salauzis plecu.
“Laikam jau pienāca brīdis, kad jāsamaksā sporta un veselīgā dzīvesveida nodevas,” par savu traumu viņš atklājis žurnālam “Kas Jauns”. Viņš precizē, ka ar velosipēdu braucis uz koncertu.
““Paša vainas dēļ ieskrēju stabā! Ja gadā nobrauc divus trīs tūkstošus kilometru ar velosipēdu, tad kādu brīdi sanāk arī iebraukt stabā. Salauzu plecu. Bet būs labi, tika veikta operācija, un gan jau nākamgad būšu vēl stiprāks,” Kārlis kā vienmēr uz visu skatās pozitīvi.