“Eleganti!” Latvieši sajūsmā par Rinkēviča saņemto dāvanu NATO samitā, bet ietago drošības pēc arī Valsts policiju… 1
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sociālajos tīklos parādījis neparastu diplomātisko dāvanu, kas saņemta NATO Ankaras samitā. Turcijas prezidents Redžeps Taips Erdogans delegāciju vadītājiem pasniedzis ieroci – revolveri ar iegravētu saņēmēja vārdu.
Rinkēvičs pie ieraksta paskaidrojis, ka tā ir Turcijas prezidenta oficiālā dāvana NATO Ankaras samita delegāciju vadītājiem. “Pēc formalitāšu nokārtošanas ierocis tiks nogādāts Latvijā un noteiktā kārtībā reģistrēts. Likuma izpratnē tā ir diplomātiskā jeb valsts dāvana,” norādīja prezidents.
Attēlā redzams revolveris īpašā kārbā, līdzās arī Turcijas simbolika un patronas. Tomēr šāda dāvana sabiedrībā izraisījusi ļoti atšķirīgas reakcijas – sākot no jokiem un sajūsmas līdz neizpratnei par to, vai kara laikā šāds simbolisks žests ir piemērots.
Daļa komentētāju situāciju uztvēra ar humoru. “Krievu rulete patiešām ir pirmā doma, ņemot vērā izvēlēto modeli. Bet – kas neriskē, nespēlē. Jauka dāvana,” raksta kāds lietotājs. Vēl kāds ironizē: “Sultāna mājiens eiropiešiem uzspēlēt ruleti.”
Citi jokoja, ka šādai dāvanai būtu piestāvējis vēl citādāks gravējums. “Super, bet šitādam verķim jau vajadzēja iegravēt Edgars Īstvuds,” komentē kāds sociālo tīklu lietotājs. Vēl kāds piebilst: “Katram vainīgajam pa lodei.”
Netika taupīti arī īsi, emocionāli vērtējumi. Vieniem dāvana šķita “eleganta” un “iespaidīga”, citi jautāja, kāds ir revolvera ražotājs un modelis. “WOW! Elegants! Kāds kalibrs?” interesējas kāds komentētājs.
Tomēr ne visi šo dāvanu uztvēra kā veiksmīgu diplomātisku žestu. Kāda komentētāja raksta, ka ir pret ieročiem, karu un vardarbību, un uzskata, ka ierocis mājās var atnest nelaimi, nevis drošību. Viņa piebilst, ka šo attieksmi veidojusi arī rūgta bērnības pieredze.
Vairāki komentētāji norādīja, ka šādos laikos, kad pasaulē “kara katls vārās”, šāda dāvana šķiet divdomīga. “Es dzirdēju, ka Erdogans visus apdāvināja un dāvana ir jāpieņem, bet izrādīt to gan nevajadzēja. Divdomīgs signāls – vajag bruņoties vai kā?” raksta kāds lietotājs.
Citi savukārt uzskatīja, ka Turcijai šāda dāvana varētu būt diplomātiska tradīcija vai simbolisks žests. “Manuprāt, arī dīvaina dāvana visā šajā kara politiskajā jēgā pasaulē. Turkiem tāda tradīcija – dāvināt ieročus? Vai arī tas ir mājiens ar mietu?” jautā kāds komentētājs.
Diskusijā netrūka arī asāku repliku. Kāds lietotājs aicināja Valsts policiju pārbaudīt, vai prezidentam ir nēsāšanas un glabāšanas atļauja šaujamierocim, norādot, ka ierocis nekompetentas personas rokās var būt bīstams apkārtējiem. Jāpiebilst gan, ka prezidents savā ierakstā jau uzsvēra – ierocis tiks reģistrēts noteiktā kārtībā un likuma izpratnē tā ir diplomātiska jeb valsts dāvana.
Daļa komentētāju izvēlējās situāciju komentēt pavisam lakoniski: “Atvērts mājiens,” “Labs mājiens!!!”, “Būs ar ko nošauties,” “Un? Jēga?” Savukārt citi prezidenta ierakstu vērtēja pozitīvi: “Skaista dāvana!” un “Forši! Zini, kam dāvināt!”
Šī epizode kļuvusi par spilgtu piemēru tam, kā diplomātiska dāvana var izraisīt plašu interpretāciju loku. Vieniem tas ir ekskluzīvs un simbolisks priekšmets, citiem – nevietā izvēlēta dāvana laikā, kad Eiropā turpinās karš un ieroču tēma sabiedrībā ir īpaši jūtīga.
Rinkēvičs pats savā ierakstā uzsvēra praktisko un juridisko pusi – ierocis pēc formalitāšu nokārtošanas tiks nogādāts Latvijā un reģistrēts kā valsts dāvana. Taču soctīklu reakcijas rāda, ka pat oficiāls diplomātisks žests var ļoti ātri kļūt par diskusiju par drošību, simboliem, karu un to, kādas dāvanas valstu vadītājiem vispār ir piemērotas.