"Pasākums attiecas tikai uz puķu tantēm" – izskan asa kritika VID piekoptajai taktikai "sodīt" ar nodokļu maksājumiem mazos uzņēmējus
Guntars Vītols savā “Facebook” kontā publicējis pārdomas, ar kurām tālāk dalījušies un savus komentārus pievienojuši vairāki desmiti lietotāju. Runa ir par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) aktuālajām darbībām, ko Guntars nodēvējis par cūcību.
Turpinājumā viņa rakstītais, saglabājot autora valodu un stilu.
“Tā ir tieši cūcība, nevis nelikumība, formāli papīri tīri, “knāb nekonstatē”. Pasākums attiecas tikai uz ‘puķu tantēm’, lielos uzņēmumus tas neskar nekādi, tas ir vērsts tieši pret mazajiem un tie mazie to lielākoties nemaz nenojauš. Gaidiet vēstuli un maksāsiet ragā – varbūt tūkstošus.
Metode saucas – sist vājākos. Nevis izmeklēt lielās lietas, tās, kur aizplūst simtiem miljonu, bet sist sabiedrības vairākumu, lai sakasītu kādus miljonus un iepostētu kārtējo selfiju.
Aiziet, soli pa solim.
Uz ko šis attiecas? Uz, piemēram, apkopēju, kura piepelnās un meklē klientu caur kaut kādu ES darbojošu ‘atrodi slotas meistaru’ platformu. Vai izīrē istabu dzīvoklī tūristam (kā zināms mūsu valstī pensionāri dzīvo Versaļas mazās kopijās, istabu daudz). Vai arī savas klūdziņas pārdod caur ebay vai amazon. Pietiek vispār ar to, ka tu, nedod dies, jebkad esi izmantojis kādas modernas internetplatformas pakalpojumu, piemēram, samaksājis par reklāmu feisītī, ka esi gatavs saremontēt klozeti jebkurā Latvijas nostūrī.
Izklausās kā sazvērestības teorija? Nu ja! Piemēram, Vienotības veiksmes stāsts – tādu sazvērestības teoriju pat es bieži atzīmēju savos ierakstos, atzīstos!
Tātad, kāds ir Roķes pamatojums kārtējām kapu vēstulēm, un kas vispār par lietu?
Tas pats notiek, kad izīrē savu vasaras būdu tiem, kuri traucas izbaudīt “Limuzīnu Jāņu nakts krāsā” uz savas ādas. Kamēr izīrē par nelielām summām, nekādu PVN tev jāmaksā nav. It kā…
Tā vismaz liekas tautas vairākumam, jo tā ir lieliem burtiem ierakstīts PVN likumā! Bet, tur ir ir ierakstīts arī kas cits, izņēmums. Un tas izņēmums ir tāds, ka tu šādā režīmā nedrīksti pirkt pakalpojumus no Eiropas Savienības. Ja tu pērc pakalpojumu no bookinga, airbnb vai reklamē savu šepti feisītī, tad tev jāreģistrējas PVN reģistrā no pirmā apgrozījuma eiro. Moderno interneta platformu izmatošana Latvijā ir de facto sodāms nodarījums – tu zaudē iespēju nemaksāt PVN arī pie mikroapgrozījuma.
Te jau kā. Nodokļus var piedzīt par pēdējiem 3 gadiem. Ja tu 2 gadus atpakaļ ieliki feisbook reklāmu vai izīrēji savu šķūni paklīdušam sunim, kurš tevi atrada caur AirBnB, tad viss, tu esi iekritis. No tā brīža tev bija pienākums kļūt par PVN maksātāju, jo bookingi rēķinus izraksta no Nīderlandes, tu esi saņēmis pakalpojumu no ES.
Un tagad Roķe tev piedzen PVN par visām tevis ietirgotajām klūdziņām 3 gadu garumā. Tante jau domāja tā – izīrēju suņu būdu bagātajam vācu pensionāram par 10 eiro, un nopelnīju 9.99? Samaksāju 10% IIN un viss?
Nē, pēc trīs gadiem vēl viens sods. Tev tagad atnāks kapu vēstule, kur teikts – tu esi parādā valstij vēl 12% pvn par visu ietirgoto. Ar 12% apliek hoteļbiznesu un airbnb tam tiek pielīdzināts. Un plus kavējuma nauda, jo tu taču starpniecības pakalpojumu iepirki 2.5 gadus atpakaļ un izīrēji arī sen atpakaļ.
Taisnība ir uzvarējusi, puķu tante ir saņēmusi sodu, lai dzīvo Vienotība!
Ko ar šito tagad iesākt? Aicinu Arvilu Ašerādenu nokomandēt Roķei beigt cūkoties. Šeit ir smirdoša ētiska dilemma, kuru noteikti ievēros pat JV alkatīgais vēlētājs. Puķu tanti jau formāli drīkst likumīgi izvālēt, bet vai vajag? VID gadiem konsultējis puķu tantes un par šo lietu – ne vārda. Te ir runa par likumdevēja brāķi, kurš vienkārši jāizlabo, jāatvainojas. Kā dažās citās valstīs, kur iespēju veikt šādu seksu ar nodokļu maksātāju ir aizliegts. Neapliek tur ar PVN tos mazos.”
Pagājušā nedēļā ziņu aģentūra LETA jau ziņoja, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisija aicina rast risinājumu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanā pārrobežu pakalpojumiem izmitināšanas biznesā, kuri izmanto platformas “Booking” un “Airbnb”.
Apakškomisijas vadītāja Linda Matisone (AS) sacīja, ka apakškomisija saņēmusi daudzas vēstules no izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurās teikts, ka izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji bažījas par periodu līdz šī gada 1.jūlijam, kad stājās spēkā jauns regulējums. Izmitinātāji saskārušies ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prasībām samaksāt PVN 21% apmērā par platformu izmantošanu iepriekšējos trīs gados un 12% PVN par izmitināšanu iepriekšējos trīs gados.
VID Nodokļu pārvaldes direktore Ilze Jankova informēja, ka jau no 2010.gada šo pakalpojumu sniedzējiem bija jāreģistrējas PVN reģistrā, bet no 1.jūlija ir spēkā īpašā kārtība tikai par saņemtajiem pakalpojumiem no ES.
Jankova skaidroja, ka nodokļu maksātājiem, kuri izmanto platformu pakalpojumus, īpašā PVN reģistrācijas kārtība neatcēla pienākumu reģistrēties PVN maksātāju reģistrā un nomaksāt PVN par katru darījumu, kā arī nomaksāt PVN par platformas sniegto pakalpojumu. PVN par veiktajiem darījumiem ir jānomaksā par pēdējiem trīs gadiem vai no darbības sākšanas brīža.
Jankova uzsvēra, ka no 2010.gada līdz 2025.gada 30.jūnijam viesu izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, izmantojot ārvalstu platformu, PVN reģistrā bija jāreģistrējas obligāti. Par saņemto platformas izmantošanas pakalpojumu VID aprēķina PVN ar tiesībām uz priekšnodokli, un arī viesu izmitināšana tika aplikta ar PVN.
Arī Finanšu ministrijas (FM) Netiešo nodokļu departamenta direktore Solvita Āmare-Pilka norādīja, ka regulējums par PVN nomaksu ir spēkā no 2010.gada. Āmare-Pilka skaidroja, ka ir daļa nodokļu maksātāju, kas šo regulējumu nepiemēroja, bet arī neziņoja, ka ir grūtības to piemērot.
Apakškomisijas sēdē vairākas privātpersonas, kuras sniedz izmitināšanas pakalpojumus ar “Booking” vai “Airbnb” starpniecību, norādīja, ka vairākkārt konsultējušās ar VID par nodokļu nomaksu, un viņiem nav skaidri pateikts, ka būtu jānomaksā PVN par darījumiem ar platformām. Tāpat izmitinātāji uzsvēra, ka izmitināšanas pakalpojums tiek sniegts Latvijā un tam nav sakara ar pārrobežu pakalpojumu, atsaucoties uz saņemtajiem VID skaidrojumiem, ka saimnieciskās darbības veicējam PVN nav jāmaksā, jo pakalpojums ir sniegts Latvijas teritorijā.
Vienlaikus izmitinātāji norādīja, ka “Booking” un “Airbnb” jau piemēro PVN savās reģistrācijas valstīs no iekasētās komisijas maksas, uz ko Jankova vērsa uzmanību, ka VID to nevar zināt, kamēr pakalpojuma sniedzēji nav iesnieguši VID šos rēķinus, kuros parādās nomaksātais PVN.
Arī Matisone uzsvēra, ka vairāki izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji sūdzas, ka VID iepriekš sniedzis nepareizas konsultācijas un maldinājis, ka PVN nav jāmaksā.
Saeimas Juridiskā biroja vadītājas vietniece Anita Kozlovska secināja, ka ir bijusi komunikācijas kļūda, pakalpojumu sniedzēji nav bijuši pietiekami informēti un nav sapratuši, kā jārīkojas. Vienlaikus Kozlovska vērsa uzmanību, ka ar jebkurām darbībām nedrīkst aizskart tos izmitinātājus, kuri ir godprātīgi pildījuši likumu un reģistrējušies PVN reģistrā.
Matisone uzsvēra, ka kopš 1.jūlija ir spēkā “ļoti labs instruments, kas radīts, lai izmitināšanas pakalpojumu sniedzējus izvilktu no ēnu ekonomikas, taču nedrīkst ar piemērotajām PVN nomaksas nokavējuma naudām sodīt nodokļu maksātājus”.
Matisone aicināja atrast risinājumu, lai izmitinātāji nebaidītos reģistrēties un maksāt 12% PVN no apgrozījuma un 21% no “Booking” un “Airbnb”.
Savukārt Jankova norādīja, ka VID varētu pārskatīt metodiskos materiālus. “VID nevar darboties pret likuma normu. Ja kāds uzskata, ka ticis nepareizi konsultēts, lūdzam iesniegt pierādījumus VID un tie tiks vērtēti,” teica Jankova.