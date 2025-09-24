Deju svētku lielkoncerta &#8220;Es atvēru Laimas dārzu&#8221; ģenerālmēģinājums
Deju svētku lielkoncerta “Es atvēru Laimas dārzu” ģenerālmēģinājums
Foto. LETA/Edijs Pālens

Atgādinājums vecākiem! Par bērnu pulciņiem var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 0

LA.LV
Mājas Manas tiesības

Līdz ar jauno mācību gadu atsākas arī dažādi bērnu un jauniešu pulciņi un interešu nodarbības. Tie ir izdevumi, par kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tādēļ aicinām, maksājot par bērnu (līdz 18 gadiem) interešu izglītību, krāt un saglabāt maksājumus apliecinošos dokumentus – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas u.tml.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Auns nekad nekļūs vecs, bet vērsis rušināsies par dārzu. Kā katra zodiaka zīme dzīvo pensijas vecumā?
Nebija neviena eklēra! Pirkums “Liepkalnu” maiznīcā rada bažas par to, kā tad matemātika darbojas reālajā pasaulē
“NATO 5. pants izkūpēs gaisā” – publiskots iespējama Krievijas uzbrukuma scenārijs Igaunijai
Lasīt citas ziņas

Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem un nodarbībām, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.

Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir reģistrēts Izglītības iestāžu reģistrā pieejama https://viis.gov.lv. Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā vai pie paša pakalpojumu sniedzēja.

CITI ŠOBRĪD LASA
Laika prognoze nākamajai nedēļai: pirmdiena un otrdiena būs salīdzinoši patīkamākās
Lielākoties ignorē tieši sievietes… Pasažiere novērojusi negatīvas tendences sabiedriskajā transportā
Putins sabijies… Krievijas diktators atkal draud Trampam ar attiecību saraušanu

Maksājumu apliecinošajam dokumentam obligāti ir jāliecina, ka maksājums veikts par bērnu (bērna vārds, uzvārds, personas kods) un jānorāda arī saņemtā pakalpojuma veids (pulciņa nosaukums).

Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam ģimenes loceklim, kurš no saviem ienākumiem maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli. Deklarācijai pievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā ir maksātāja rekvizīti un bērna dati – vārds, uzvārds un personas kods.

Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2025.gadā ir 600 eiro. No 2026. gada marta, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2025.gadu, no šīs summas varēs saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 25,5 % apmērā. Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem pakalpojumiem būs lielāka par 600 eiro, izdevumu pārsnieguma daļa tiks pārcelta uz nākamajiem trim gadiem.

Taču visu 2025. gadu vēl var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par trim iepriekšējiem gadiem, pievienojot tai attiecīgajā gadā veiktos maksājumus par izglītību (tajā skaitā, bērnu interešu izglītību), ārstniecību un citiem attaisnotajiem izdevumiem. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Saprast VID shēmas ir neiespējami!” Lindas Mūrnieces lauku dzīves ainiņās šonedēļ “ielaužas” VID
Pievērs uzmanību! No nākamā gada gaidāmas būtiskas izmaiņas VID EDS pieslēgšanās kārtībā
Ja vien mēs visi būtu godīgi… Sabiedrība valstij ir parādā teju miljardu eiro
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.