Atgādinājums vecākiem! Par bērnu pulciņiem var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 0
Līdz ar jauno mācību gadu atsākas arī dažādi bērnu un jauniešu pulciņi un interešu nodarbības. Tie ir izdevumi, par kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tādēļ aicinām, maksājot par bērnu (līdz 18 gadiem) interešu izglītību, krāt un saglabāt maksājumus apliecinošos dokumentus – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas u.tml.
Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem un nodarbībām, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.
Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir reģistrēts Izglītības iestāžu reģistrā pieejama https://viis.gov.lv. Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā vai pie paša pakalpojumu sniedzēja.
Maksājumu apliecinošajam dokumentam obligāti ir jāliecina, ka maksājums veikts par bērnu (bērna vārds, uzvārds, personas kods) un jānorāda arī saņemtā pakalpojuma veids (pulciņa nosaukums).
Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam ģimenes loceklim, kurš no saviem ienākumiem maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli. Deklarācijai pievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā ir maksātāja rekvizīti un bērna dati – vārds, uzvārds un personas kods.
Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2025.gadā ir 600 eiro. No 2026. gada marta, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2025.gadu, no šīs summas varēs saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 25,5 % apmērā. Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem pakalpojumiem būs lielāka par 600 eiro, izdevumu pārsnieguma daļa tiks pārcelta uz nākamajiem trim gadiem.
Taču visu 2025. gadu vēl var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par trim iepriekšējiem gadiem, pievienojot tai attiecīgajā gadā veiktos maksājumus par izglītību (tajā skaitā, bērnu interešu izglītību), ārstniecību un citiem attaisnotajiem izdevumiem. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”.