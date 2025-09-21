Ilustratīvs attēls.
Kad rudenī ābeles bagātīgi piepilda dārzus ar augļiem, nereti rodas jautājums, ko iesākt ar visu šo ražu? Viens no gardākajiem risinājumiem ir mājās pagatavot svaigu ābolu sulu.

Nepieciešamie produkti:

  • āboli (vēlams no dārza – gatavi, bet ne pārgatavojušies);
  • nedaudz ūdens;
  • 2 katli;
  • siets;
  • tīra marle vai kokvilnas audums;
  • sterilizētas pudeles vai burkas sulas uzglabāšanai.

Pagatavošana:

1. Rūpīgi nomazgā ābolus un izgriez bojātās vietas.

2. Sarīvē ābolus.

3. Liek ābolu masu katlā un pievieno tik daudz ūdens, lai tas nosegtu augļus. Karsē tik ilgi, līdz āboli kļūst mīksti.

4. Novieto sietu virs cita katla un ieklāj tajā marli vai kokvilnas drānu. Ievieto nedaudz atdzisušo ābolu masu un, cieši saspiežot, izspied sulu.

5. Iegūto sulu uzsilda līdz aptuveni 80 grādiem, lai saglabātu vitamīnus un iznīcinātu mikroorganismus. Sulu ielej sterilizētās pudelēs vai burkās un aizvāko.

Sulu ieteicams uzglabāt vēsā un tumšā vietā.

