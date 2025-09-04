RECEPTE Siera kūkas salāti, kas kūst mutē! 0
Vēlies kaut ko pavisam neparastu un burvīgi saldu? Šie siera kūkas salāti ar augļiem, zefīriem un šokolādi būs īsts pārsteigums gan viesiem, gan tavām garšas kārpiņām! Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 400 g krēmsiera;
2. 200 g saldā krējuma;
3. 100 g cepumu;
4. 3 zefīra gabaliņi;
5. 50 g marshmallow zefīru;
6. 50 g šokolādes;
7. 2 saujas zemeņu;
8. Sauja ķiršu;
9. Banāns;
10. 3 ēdamkarotes pūdercukura;
11. 1 tējkarote želatīns (+ 2 ēdamkarotes auksta ūdens).
Pagatavošana:
1. Vispirms želatīnu aplej ar aukstu ūdeni un noliek maliņā uzbriest.
2. Krēmsieru saputo ar pūdercukuru.
3. Ogas, augļus, zefīru un šokolādi sagriež gabaliņos.
4. Izkausē želatīnu, ļauj tam 1-2 minūtes padzist, tikmēr uzputo saldo krējumu.
5. Izkausēto želatīnu ieputo kremsiera masā, tad maigi iecilā putukrējumu. Masā liek visas sagatavotas sastāvdaļas, pievieno salauzītus cepumus, izmaisa un pasniedz.
Lai labi garšo!