Siera kūkas salāti, kas kūst mutē!

Vēlies kaut ko pavisam neparastu un burvīgi saldu? Šie siera kūkas salāti ar augļiem, zefīriem un šokolādi būs īsts pārsteigums gan viesiem, gan tavām garšas kārpiņām! Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas:
1. 400 g krēmsiera;
2. 200 g saldā krējuma;
3. 100 g cepumu;
4. 3 zefīra gabaliņi;
5. 50 g marshmallow zefīru;
6. 50 g šokolādes;
7. 2 saujas zemeņu;
8. Sauja ķiršu;
9. Banāns;
10. 3 ēdamkarotes pūdercukura;
11. 1 tējkarote želatīns (+ 2 ēdamkarotes auksta ūdens).

Pagatavošana:
1. Vispirms želatīnu aplej ar aukstu ūdeni un noliek maliņā uzbriest.
2. Krēmsieru saputo ar pūdercukuru.
3. Ogas, augļus, zefīru un šokolādi sagriež gabaliņos.
4. Izkausē želatīnu, ļauj tam 1-2 minūtes padzist, tikmēr uzputo saldo krējumu.
5. Izkausēto želatīnu ieputo kremsiera masā, tad maigi iecilā putukrējumu. Masā liek visas sagatavotas sastāvdaļas, pievieno salauzītus cepumus, izmaisa un pasniedz.

Lai labi garšo!

